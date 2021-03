Un rapport suggère que les bords en aluminium de l’iPhone 12 pourraient souffrir d’un défaut de décoloration

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini présentent un nouveau design avec des bords en aluminium, contrairement aux bords en acier inoxydable trouvés sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Un nouveau rapport suggère aujourd’hui que certains appareils iPhone 12 et iPhone 12 mini souffrent de décoloration sur le châssis en aluminium…

Le rapport vient de Svetapple, et il explique que cet (PRODUCT) RED iPhone 12 a été acheté en novembre et a été utilisé dans un étui depuis lors. Au cours des quatre derniers mois, cependant, l’aluminium rouge s’est considérablement fané autour de certaines parties des bords.

En novembre 2020, nous avons acheté un iPhone 12 rouge pour la rédaction, qui est principalement utilisé à des fins professionnelles. Ce téléphone a été porté dans un étui transparent depuis le premier jour et n’a été utilisé dans aucun environnement «toxique» où des substances agressives sont présentes.

La décoloration se produit principalement autour d’un coin de l’iPhone 12, près de la matrice de caméras. Le rapport explique que « la décoloration est apparue dans l’un des quatre coins et ailleurs, la couleur est intacte. »

Fait intéressant, ce problème ne semble pas être propre à l’iPhone 12. Les modèles d’iPhone précédents, y compris l’iPhone 11 et l’iPhone SE 2, utilisent également des bords en aluminium et ont souffert de problèmes de décoloration similaires. Apple vante simplement que l’iPhone 12 utilise «des bords en aluminium de qualité aérospatiale».

Plusieurs articles du forum de discussion Apple mettent en évidence le même problème. Bien que ni l’un ni l’autre ne s’applique à l’iPhone 12, les utilisateurs l’ont rencontré avec l’iPhone 11 ou l’iPhone SE de 2e génération. Ils n’ont pas non plus nécessairement besoin d’utiliser la variante PRODUCT (RED), mais la décoloration s’est également produite en vert ou en noir.

Ce qui est particulièrement intéressant ici, cependant, c’est que cela s’est produit si rapidement avec l’iPhone 12. Cela étant dit, on ne sait pas à quel point ce problème est répandu à ce stade. Il se peut que l’iPhone 12 spécifique acheté par Svetapple souffre d’un défaut de fabrication.

Avez-vous remarqué une décoloration dans la couleur des bords en aluminium de votre iPhone 12? Faites-nous savoir dans les commentaires!

