Un rapport taquine une énorme mise à niveau d’affichage pour l’iPhone 14 d’Apple

Lorsque Apple a lancé l’écran ProMotion en 2017, nous pensions tous que l’iPhone serait le prochain à recevoir des écrans à 120 Hz. Quatre ans plus tard, les fans attendent toujours la mise à niveau. La pression est encore plus forte sur Apple, étant donné que les écrans 120 Hz sont désormais un incontournable de l’expérience Android haut de gamme. Les rumeurs ont dit que les premiers iPhones avec des écrans 120 Hz seraient lancés en 2020. Mais cela ne s’est jamais produit. De nouvelles fuites indiquent maintenant que la série iPhone 13 contiendra des écrans OLED à taux de rafraîchissement élevé. Comme toujours avec la technologie de première génération d’Apple, tous les iPhones 2021 n’obtiendront pas la mise à niveau très attendue. Mais un nouveau rapport en provenance de Corée annonce un changement significatif pour la série iPhone 14 de l’année prochaine.

La façon Apple

Apple ne veut pas n’importe quel type d’écrans OLED 120 Hz dans ses iPhones. Les rapports de l’année dernière indiquaient que toutes les versions de l’iPhone 12 avaient des écrans à 60 Hz, car le taux de rafraîchissement plus élevé consomme plus d’énergie. Apple n’était apparemment pas satisfait des performances de la batterie.

Apple a lancé ses panneaux LTPO sur l’Apple Watch Series 4 il y a quelques années. Mais l’entreprise n’a même pas profité de la technologie jusqu’à un an plus tard. Abréviation d’oxyde polycristallin à basse température, LTPO permet à Apple d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran de 1 Hz à 120 Hz, en fonction de ce qui est affiché à l’écran. C’est ce qui a rendu possible la fonction Apple Watch Series 5 toujours active.

Samsung a sa propre version d’écrans LTPO, qu’il utilise dans le Galaxy S21. Samsung devrait fabriquer la majeure partie des écrans LTPO 120 Hz pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Cependant, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ne devraient pas avoir ces nouveaux écrans.

Un rapport de The Elec indiquait il y a quelques mois que Samsung fournirait 110 millions de panneaux OLED pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13 cette année. Tous ne seront pas des écrans à 120 Hz. LG Display fabriquera 50 millions de panneaux OLED pour l’iPhone et BOE fournira 9 millions d’unités. Cette histoire impliquait que seul Samsung fabriquerait les écrans LTPO prenant en charge les taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Tous les modèles d’iPhone 14 ont-ils des écrans à 120 Hz ?

Quelques mois plus tard, The Elec a un nouveau rapport qui souligne l’intérêt massif d’Apple pour la technologie d’écran LTPO.

L’histoire dit que le fabricant d’équipements d’affichage Avaco a négocié un accord avec LG Display sur des machines qui fabriqueront des panneaux « OLED à couche mince d’oxyde polycristallin (LTPO) à basse température (TFT)”. LG aurait commandé des pièces une fois qu’Apple aura approuvé sa nouvelle technologie OLED 120 Hz.

LG voudrait convertir une ligne de production en LTPO OLED dans l’espoir de fournir Apple l’année prochaine. Cela implique qu’Apple souhaite augmenter de manière significative la production LTPO OLED. À son tour, cela pourrait signifier que davantage de versions de l’iPhone 14 pourraient recevoir des écrans à 120 Hz l’année prochaine, pas seulement les modèles Pro.

Le rapport réitère que Samsung sera le fournisseur exclusif des panneaux LTPO OLED pour la série iPhone 13. Mais seules les versions Pro et Pro Max prendront en charge les écrans 120 Hz, si les rumeurs sont exactes.

La dalle OLED est l’un des composants les plus chers de l’iPhone. C’est l’une des raisons pour lesquelles Apple a pris son temps pour ajouter des écrans OLED à toute la gamme d’iPhone. Ce n’est que l’année dernière que toutes les versions de l’iPhone 12 ont été livrées avec des panneaux OLED. Les tailles vont de 5,4 pouces à 6,7 pouces.

Il est logique que tous les nouveaux iPhones soient livrés avec des panneaux LTPO 120 Hz à l’avenir. Mais rien ne garantit que cela commencera avec la série iPhone 14.

