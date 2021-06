Un rare autoportrait de Kurt Cobain vendu près de 300 000 $ aux enchères

in

Une auto-caricature rare dessinée par Kurt Cobain en 1992 s’est vendue près de 300 000 $ aux enchères.

Le dessin a été vendu ce week-end chez Julien’s Auctions pour 281 250 $. Le dessin faisait partie d’une collection d’enchères d’icônes musicales. L’image semble avoir été dessinée avec un stylo-feutre noir sur du papier à lettres du TNT Music Center à Singapour pendant que Nirvana était en tournée promotionnelle pour l’album Nevermind. L’image est signée “Kurdt Kobain Rock Star”.

L’image comporte également une phrase : « Je ne sais pas jouer et je m’en fous ! »

Kurt Cobain est décédé deux ans plus tard en 1994 par suicide après une longue bataille contre la toxicomanie. Il n’avait que 27 ans. Julien’s Auctions a établi plusieurs records de vente de souvenirs Cobain au fil des ans. Une guitare Martin D-18E de 1959 qu’il a jouée lors d’une performance MTV Unplugged s’est vendue pour plus de 6 millions de dollars l’année dernière. Elle a établi le record de la guitare la plus chère au monde jamais vendue aux enchères à l’époque.

« VENDU 281 250 $ ! Une caricature d’autoportrait de Kurt Cobain jouant de la guitare, signée à gauche du dessin « Kurdt Kobain Rock Star » et manuscrite à droite « Je ne sais pas jouer et je m’en fous ! le tweet de Julien’s Auction lit.

Julien’s Auction comportait une sélection d’icônes musicales avec plusieurs autres articles. Une guitare Cloud bleue de 1994 fabriquée par Andy Beech et commandée par Prince faisait également partie de la collection. Également en vente aux enchères, un costume porté sur scène conçu par Bob Mackie pour la tournée d’adieu 2002 de Cher.

Au fil des ans, il y a eu beaucoup de souvenirs musicaux intéressants liés à Nirvana et Kurt Cobain. En mai 2021, Iconic Auction a vendu une mèche de cheveux de Kurt Cobain dans une collection qui comprenait des mèches de Jimi Hendrix et John Lennon. La blouse d’hôpital portée par Kurt Cobain lors du set de Nirvana au Reading Festival en 1992 a également été vendue aux enchères.

En mars 2019, une assiette en carton avec une setlist de Nirvana écrite par Cobain s’est vendue 22 400 $. Julien dit que l’assiette en carton a été écrite à la main dans la boîte de nuit de 9h30 à Washington DC en 1990. Elle faisait partie de la collection Music Icons du géant des enchères cette année-là. Un pull vert porté par Cobain lors de son dernier tournage Nirvana en 1993 a également été vendu au cours de cette vente aux enchères. Le pull a été vendu 75 000 $, soit bien plus que les estimations pré-enchères.