Un rare enregistrement de David Bowie de 1965 aux enchères

Crédit photo : Matthew Davis

Un commissaire-priseur britannique a déclaré s’attendre à des offres de l’ordre de « milliers de dollars » pour un enregistrement rare de 1965 de David Bowie.

Wessex Auction Rooms vendra l’enregistrement vinyle de Bowie lorsqu’il était à la tête du groupe Davy Jones and the Lower Third. La chanson des années 60 « I Want You Love » a été écrite par John Dee et Jack Tarr et produite par Shel Talmy.

L’enregistrement lui-même est une première démo de Bowie, enregistrée et publiée par Pretty Things sur leur deuxième album Get the Picture de 1965. Les acheteurs ne recevront que la copie physique du dossier – aucun droit d’enregistrement ou de publication n’y est attaché.

« Le vendeur a acheté les archives musicales physiques de l’une des plus grandes maisons d’édition au monde et a donc déniché une série de démos incroyables et de morceaux inédits d’artistes énormes », explique le commissaire-priseur Martin Huges. Wessex Auctions a vendu deux enregistrements Bowie inédits, dont « I Do Believe I Love You » (1966) et « Run Piper Run » (1967).

Les premiers enregistrements de David Bowie et de marchandises sont parmi les souvenirs les plus vendus aux enchères.

Une peinture de David Bowie qui s’est vendue pour moins de 5 $ dans une décharge canadienne a établi un nouveau record d’enchères. L’œuvre s’est vendue 87 789 $ à la maison de vente aux enchères Cowley Abbot de Toronto. L’œuvre s’intitulait DHead XLVI (1997) et s’est retrouvée dans une décharge en Ontario. Les gens peuvent déposer des objets indésirables qui sont encore utiles et les résidents peuvent payer ce qu’ils veulent pour eux.

La peinture provient de la collection « Dead Heads » de David Bowie – qui comprend 40 à 50 peintures. Ce sont des portraits semi-abstraits des amis, des membres de la famille et des membres du groupe de Bowie des années 90. Le précédent record pour un tableau de la collection était de 31 725 $, peu de temps après la mort de l’artiste.

« Nous n’avons jamais pensé à [it as] quelque chose de spécial », a déclaré Johnny Kirschner, le coordinateur de la décharge de Machar. « Nous l’avons nettoyé, mis contre le mur et n’y avons pas pensé. »

Les experts en art ont pu retracer le tableau jusqu’à Bowie en analysant le cadre et l’étiquette au dos du tableau. « Cela remonte aux mains de l’artiste », a déclaré Rob Cowley, président de la maison de vente aux enchères Cowley Abbott.