Un rare manuel Apple II inscrit et signé par Steve Jobs se vend aux enchères pour près de Rs 6 crore

Un rare manuel Apple II inscrit et signé par le fondateur d’Apple, Steve Jobs, a été vendu aux enchères pour la somme faramineuse de 7 887 484 $ (environ Rs 5,85 crore).

L’acheteur, Jim Irsay, possède les Colts d’Indianapolis de la NFL. RR Auction basée sur une vente aux enchères a vendu le manuel de référence Apple II de 1980 la semaine dernière. Jobs a inscrit et signé le manuel de 196 pages en face de la page “Table des matières” à l’encre bleue. La signature de l’ancien investisseur providentiel d’Apple et du deuxième PDG de la société, Mike Markkula, figure également sur la page. Le manuel contient des détails techniques concernant le fonctionnement et l’architecture d’Apple II.

Le manuel appartenait à Julian Brewer. Son père Michael avait négocié les droits de distribution exclusifs de la société au Royaume-Uni en 1979. « Julian, votre génération est la première à grandir avec les ordinateurs. Allez changer le monde ! Steven Jobs, 1980 », avait écrit Jobs. Jobs et Markkula avaient signé le manuel lorsqu’ils étaient au Royaume-Uni pour promouvoir Apple.

RR Auction, dans une note de site Web, a déclaré: “L’inscription de Jobs, écrite l’année de l’introduction en bourse d’Apple, exprime avec force sa grande ambition et sa vision pour l’avenir d’Apple Computer, Inc. et de l’informatique personnelle dans son ensemble”.

La note indiquait que l’état du manuel était bon, avec seulement quelques petites taches sur sa couverture avant.

Apple II a été le premier ordinateur grand public et a renversé la fortune de l’entreprise en difficulté. Jobs est décédé en 2011 après avoir souffert pendant des années d’un cancer.

RR Auction a également vendu d’autres articles liés à l’emploi, y compris une lettre signée dans laquelle il avait écrit : « J’ai peur de ne pas signer d’autographes » pour 4 79 939 $ (environ Rs 3,56 crore).

Isray a déclaré dans une déclaration à la maison de vente aux enchères à la suite de son achat du manuel Apple II qu’il considérait Jobs parmi les esprits les plus innovants à vivre au cours des deux derniers siècles.

