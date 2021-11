Un rare manuscrit ‘Dune’ acheté au nom de DAO pour 3 millions de dollars, mais il n’a levé que 700 000 $

La semaine dernière, un collectif de crypto-monnaies appelé ConstitutionDAO a levé plus de 40 millions de dollars en ETH pour acheter une copie originale de la constitution américaine aux enchères ; il a échoué, surenchéri par le milliardaire de hedge funds Ken Griffin.

Mais l’idée de lever 40 millions de dollars en une semaine sur la force d’un mème s’est avérée séduisante, et des imitateurs sont apparus.

Jusqu’à présent, le plus intéressant d’entre eux est DuneDAO, un effort similaire de financement participatif cryptographique qui a permis de récolter plus de 700 000 $ pour acheter une copie du manuscrit de la célèbre adaptation cinématographique inachevée du réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky du roman de science-fiction classique « Dune ». Ce matin, lorsque le marteau est tombé chez Christie’s, DuneDAO a réussi.

La torsion est que le prix final était d’environ 3 millions de dollars : 2,3 millions de plus que ce qui a été collecté dans le crowdfund.

C’est un investisseur du nom de Soban « Soby » Saqib qui a apporté l’argent et fait une offre au nom du groupe. Il est membre du « multi-sig » – le portefeuille cryptographique contrôlé collectivement qui sert de trésorerie à DuneDAO – et co-fondateur du projet.

« J’ai déjà l’argent mais je veux que le public entre », a déclaré Soby à CoinDesk via Twitter. Cela signifie que Soby a personnellement enchéri et remporté l’enchère depuis son domicile dans le Colorado. Par conséquent, le manuscrit lui appartient, pas DuneDAO, bien que le reste de DuneDAO essaie maintenant de réunir l’argent pour le rembourser.

Le manuscrit ‘Dune’ de Jodorowsky est essentiellement un énorme storyboard pour l’un des films les plus célèbres jamais réalisés. L’auteur chilien a passé le milieu des années 70 au casting et à l’écriture de son adaptation du roman de Frank Herbert (Mick Jagger, Salvador Dali, Orson Welles, HR Giger et Pink Floyd figuraient parmi les collaborateurs à bord), mais a dépassé le budget et n’a jamais été achevé. ce. Un documentaire de 2013, « Jodorowsky’s Dune », a fait la chronique du processus de développement et a offert quelques aperçus alléchants du manuscrit lui-même. David Lynch a fini par réaliser la première adaptation cinématographique de ‘Dune’ en 1984; une nouvelle version réalisée par le Canadien français Denis Villeneuve est sortie le mois dernier.

Comme avec ConstitutionDAO, donner de l’argent au crowdfund ne vous rapporte qu’un certain nombre de jetons de gouvernance ($SPICE, dans ce cas), répartis en fonction de ce que vous y mettez. du manuscrit; au lieu de cela, vous avez votre mot à dire sur ce que le groupe fait avec l’argent.

Sont également impliqués dans DuneDAO quelques membres du collectif d’art crypto Remilia, qui est responsable d’un projet NFT appelé Milady Maker. « La Constitution est quelque chose que vous pouvez lire à tout moment », a déclaré l’affilié de Remilia @YOJIMBO_KING. « [Jodorowsky’s Dune] n’a jamais été vu; c’est comme la prime d’Andrea Doria. Seuls quelques exemplaires du manuscrit ont été produits.

Dans un énoncé de mission, DuneDAO a déclaré qu’il cherchait à « explorer collectivement des options pour préserver numériquement le manuscrit et le rendre accessible au public pour la toute première fois, par exemple par le biais de projections publiques et de prêts numériques (dans la mesure permise par la loi). »

Un autre collectif cryptographique bien mieux financé appelé PleasrDAO a tenté quelque chose de similaire le mois dernier, avec son achat de « Once Upon a Time in Shaolin » du Wu-Tang Clan – un album qui n’existe que hors ligne, dans une édition CD unique.

« Celui qui contrôle $SPICE contrôle le DAO », a écrit un membre sur le serveur du groupe. « Nous sommes ravis de voir ce que nous faisons ensemble. »