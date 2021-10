Un rare phoque annelé découvert en Écosse relâché dans la nature

Les phoques annelés n’ont été repérés que 30 fois au Royaume-Uni au cours des 100 dernières années (Photo: PA)

Un rare phoque annelé trouvé blessé à Aberdeen a été relâché dans la nature après avoir été ramené à la santé.

La Société écossaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SSPCA) a travaillé pour guérir Hispi avant de le relâcher dans les eaux au large des Shetland.

Les phoques annelés n’ont été aperçus au Royaume-Uni que 30 fois au cours du siècle dernier et se trouvent plus fréquemment dans les eaux arctiques.

Hispi a été trouvé léthargique et avec de multiples blessures au port de Cove Bay en août.

Il avait entre six et huit semaines lorsqu’il a été aperçu dans les eaux écossaises avant d’être emmené au centre national de sauvetage de la faune de l’organisme de bienfaisance.

Hipsi a été transporté par avion vers les Shetland, l’île la plus au nord de l’Écosse, dans l’espoir qu’il puisse rentrer chez lui à partir de là.

Sarah Beattie, directrice adjointe du centre de secours, a voyagé vers le nord avec Hispi.

Hispi avait environ six à huit semaines lorsqu’il a été retrouvé (Photo: PA)



Il a été relâché dans les eaux des Shetland dans l’espoir de rentrer chez lui (Photo: PA)

« Nous sommes ravis de pouvoir relâcher Hispi dans la nature où il appartient », a-t-elle déclaré.

«Nous ne savons pas comment Hispi s’est retrouvé à Aberdeen ou ce qui l’a poussé à se séparer de sa mère.

«Bien qu’il n’ait que six à huit semaines lorsqu’il est arrivé chez nous, il s’est bien remis de ses blessures et a rapidement commencé à prendre du poids.

« Notre équipe s’est arrangée pour qu’il soit transporté par avion vers les Shetland afin qu’il puisse être libéré du point le plus au nord de l’Écosse et avoir les meilleures chances possibles de rentrer chez lui où il appartient. »

Les phoques annelés se trouvent normalement dans l’Atlantique (Photo: PA)



La Société écossaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SSPCA) a travaillé pour guérir Hispi (Photo PA)

Elle a ajouté: «L’équipe du centre a fait un travail fantastique en le réhabilitant et en le préparant à la vie dans la nature.

«Nous ne pourrions pas être plus heureux de la façon dont la sortie s’est déroulée. Il n’a pas traîné très longtemps et c’était formidable de le revoir dans son habitat naturel et de commencer son voyage de retour.

« C’est toujours un sentiment incroyable de voir un animal dont nous nous occupons être relâché avec succès dans la nature, mais c’est encore plus spécial quand il s’agit d’une espèce rare comme celle-ci. »

Avant sa libération samedi, Hispi a passé la nuit au Hillswick Wildlife Sanctuary sur l’île.

