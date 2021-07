Un rare signal haussier Bitcoin est enfin apparu

Comparer

BBCStaticMiner est une société de technologie d’actifs numériques d’extraction de crypto-monnaie qui se concentre sur l’écosystème de la blockchain et la génération d’actifs numériques.

Un signal haussier rare pour le bitcoin, la compression du ruban de difficulté, a commencé à augmenter pour la première fois depuis le début de la course haussière.

Comme l’a noté un analyste de BTC sur Twitter, la compression de la bande de difficulté semble augmenter pour la première fois depuis le début de la course haussière.

L’indicateur est une mesure des moyennes mobiles de la difficulté de minage de bitcoins. La métrique de difficulté d’extraction peut être calculée en estimant le nombre de hachages pour extraire un bloc.

Pour quantifier correctement ces valeurs, la compression de bande de difficulté BTC utilise un écart type normalisé. Historiquement, des valeurs plus élevées ont été associées à une hausse des prix, tandis que des valeurs plus faibles suggèrent une tendance à la baisse.

Voici à quoi ressemble le graphique de la compression du ruban de difficulté BTC au cours de la dernière décennie :

L’indicateur de compression du ruban de difficulté Bitcoin vient de commencer à pomper (pour la première fois dans ce cycle haussier) un signal historiquement très haussier.

Le graphique ci-dessus révèle quelques caractéristiques intéressantes de l’indicateur. Il semble que la difficulté de compression de la bande ait une relation historique avec le prix.

Il semble que lorsque la valeur de l’indicateur tombe très bas, le BTC atteint un plus bas sur la courbe. Et quand ça monte, comme c’est le cas actuellement, le prix monte aussi.

Cependant, il y a quelque chose à considérer ici. L’indicateur est une mesure de la difficulté de l’exploitation minière, et en ce moment, le taux de hachage mondial est confronté à des circonstances particulières en raison de la répression chinoise.

Après avoir chuté massivement pendant un certain temps, le taux de hachage mondial de Bitcoin a recommencé à augmenter alors que les mineurs migrent de Chine vers d’autres pays comme les États-Unis.

Une telle augmentation de la difficulté pourrait ressembler à ce que le graphique montre actuellement.

Le prix du Bitcoin est d’environ 32 000 $ au moment de la rédaction, en baisse de 4% au cours des 7 derniers jours. Au cours du mois dernier, la pièce a perdu près de 17% de sa valeur.

Le prix du BTC continue de varier car la crypto reste stagnante dans la fourchette de 30 000 $ à 35 000 $. On ne sait pas quand la devise pourrait échapper à ces niveaux et dans quelle direction elle pourrait aller ensuite.

Si la difficulté de la compression de bande est quelque chose à surmonter, le prix du Bitcoin pourrait bientôt connaître une flambée. D’autre part, en raison des conditions minières particulières, cette augmentation de la valeur de l’indicateur pourrait ne pas se traduire directement dans le prix cette fois.

