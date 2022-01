Un rassemblement à Bagdad marque l’anniversaire de la mort du général iranien ; Drapeaux américains et israéliens piétinés

BAGDAD — En scandant des slogans anti-américains, des centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans la capitale irakienne pour marquer l’anniversaire du meurtre d’un puissant général iranien et d’un haut chef de milice irakienne lors d’une frappe de drones américains.

La foule a appelé à l’expulsion des forces américaines restantes d’Irak lors de la manifestation commémorative de la frappe aérienne à l’aéroport de Bagdad. La frappe a tué le général Qassim Soleimani, qui était à la tête de la force d’élite iranienne Quds, et Abu Mahdi al-Muhandis, commandant adjoint des milices soutenues par l’Iran en Irak, connues sous le nom de Forces de mobilisation populaire.

LE LEADER CHIITE D’IRAK, POSSIBLE ALLIÉ AMÉRICAIN, GAGNE DU POUVOIR

« Nous ne vous laisserons pas rester après aujourd’hui sur la terre des martyrs », lisent certaines des pancartes. Des drapeaux américains et israéliens jonchaient le sol, des gens les piétinant.

Le général des gardiens de la révolution iranienne Qassim Soleimani est vu à Téhéran, Iran, le 18 septembre 2016. (Bureau du guide suprême iranien via Associated Press)

Le meurtre de Soleimani et d’al-Muhandis à l’aéroport de Bagdad a poussé l’Iran et les États-Unis dangereusement près d’un conflit total et a suscité l’indignation en Irak, conduisant le Parlement à adopter une résolution non contraignante quelques jours plus tard appelant à l’expulsion de toutes les troupes étrangères de Irak.

Des partisans et des membres des Forces de mobilisation populaire tiennent des affiches d’un puissant général iranien et d’un haut chef de milice irakien à Bagdad, en Irak, le samedi 1er janvier 2022. (Associated Press)

La coalition dirigée par les États-Unis a officiellement mis fin à sa mission de combat de soutien aux forces irakiennes dans la lutte en cours contre le groupe État islamique à la fin décembre. Quelque 2 500 soldats resteront cependant dans un avenir prévisible pour continuer à soutenir les forces irakiennes à titre consultatif. Certains chefs de milice ont insisté sur le départ de toutes les troupes américaines.

Des partisans et des membres des Forces de mobilisation populaire scandent des slogans à Bagdad, en Irak, le samedi 1er janvier 2022. (Associated Press)

« Nous n’accepterons rien de moins qu’un retrait total comme vengeance pour le sang de nos martyrs », a déclaré Hadi al-Ameri, chef d’une coalition alignée sur l’Iran.

Des partisans des factions chiites alignées sur l’Iran ont été transportés en bus de diverses provinces irakiennes au rassemblement à Jadriyah, près du quartier général des puissantes milices.