Un raté au dernier tour a coûté à Ocon une place de départ au deuxième rang · .

Esteban Ocon était heureux de se qualifier cinquième pour le Grand Prix d’Espagne, mais a déclaré qu’il repartirait d’une place plus haut s’il n’avait pas subi un raté lors de son dernier tour.

Le pilote Alpine a réalisé un 1’17.580 lors de son premier tour en Q3, ce qui s’est finalement avéré assez bon pour la cinquième place sur la grille. Ocon a déclaré qu’il était sur la bonne voie à cette époque où il a eu un problème avec sa voiture.

«Je m’améliorais lors de cette deuxième manche en Q3», a déclaré Ocon. «Nous avons eu un petit problème sur la voiture vers la fin du tour qui nous a empêchés de nous améliorer sur cette course aussi. Donc un peu déçu de cela.

«Nous ne pouvons pas nous plaindre d’un P5, mais je pense qu’aujourd’hui, le P4 était possible.»

Ocon a signalé un raté d’allumage et des problèmes de capacité de conduite avec son groupe motopropulseur Renault à son équipe après son dernier tour en qualifications.

Alonso a terminé 10e après avoir rencontré du trafic en Q3, mais il a néanmoins été encouragé à prendre sa meilleure position de départ de la saison jusqu’à présent en surclassant les McLarens et en divisant les pilotes Ferrari. «C’est la confirmation que nous voulions venir ici», a déclaré Ocon.

«Nous avons eu un week-end difficile, évidemment, l’an dernier. Venant de Portimao où la voiture fonctionnait relativement bien la semaine dernière, c’est aussi une piste unique, l’adhérence étant assez faible et les pneus ont été un peu différents du reste de l’année. En venant ici à Barcelone, tout le monde connaît très bien la piste et toutes les équipes sont rapides.

«Nous avons donc continué, nous avons continué à trouver quelques petites choses sur la voiture tout au long de ces deux jours, vendredi et samedi. Et nous sommes très heureux d’avoir la confirmation que cela fonctionne comme nous le souhaitons et que nous avons le rythme pour être dans le top cinq aujourd’hui.

«C’est donc un excellent travail de la part de tout le monde à Viry et Enstone pour continuer à creuser, continuer à chercher. Et aujourd’hui, cela a de nouveau porté ses fruits comme Portimao, mais encore mieux, je dirais.

Le coéquipier d’Ocon, Fernando Alonso, qui ne disposait que d’un nouveau train de pneus tendres pour la Q3, s’est qualifié 10e après que sa préparation pour son dernier tour ait été perturbée par le trafic.

«Je n’ai pas mis le tour en Q3», a-t-il déclaré. «Je n’avais qu’un seul nouveau train de pneus et la dernière course a été compromise par le trafic et tout le monde partait à la dernière minute.

«Daniel Ricciardo et moi-même, nous étions les deux dernières voitures. J’ai dû m’arrêter dans le dernier virage car il y avait cinq voitures devant et je pense que j’ai franchi la ligne avec une seconde et Daniel n’a pas réussi. C’est donc à quel point c’était compliqué.

