Un Real dans la surface cherche l’avantage face à un Monaco récupéré

29/09/2021 à 18h45 CEST

La Société réelle devra faire abstraction des pertes multiples et importantes avec lesquelles son parti de Ligue Europa avant une reprise Monaco dans le Reale Arena, dans le but de prendre les 3 points qui pourraient même lui donner accès au leadership. Le San Sebastian a fait match nul le premier jour dans le difficile peloton de PSV (2-2) et maintenant ils veulent faire un bon bilan d’une équipe monégasque qu’ils ont battue en pré-saison (2-1).

Ils ont marqué dans cet antécédent de fin juillet le désormais en avant du Betis Willian José et le belge Adnan Januzaj, sur la même scène que ce jeudi siégera 24 000 fans dans ses tribunes, maximum autorisé, pour donner un coup de pouce à ceux de Shérif dans son rêve de faire quelque chose de grand au niveau continental.

La Real, toujours avec de nombreuses victimes

L’entraîneur de Gipuzkoan est une semaine de plus sans plusieurs acteurs fondamentaux dans son projet pour cette saison comme Alexandre Isak, qui s’est entraîné pour la première fois aujourd’hui et a marqué un but contre PSV. Oui il arrive à l’heure Ander Barrenetxea, inclus dans l’appel. L’autre avant-centre n’est pas non plus attendu, Alexandre Sorloth, ni David Silva, Nacho Monréal, ou Carlos Fernández, entre autres, alors qu’ils continuent de se remettre des blessures qui attaquent l’équipe basque.

L’huissier espère que l’essence durera au moins pour ce match et pour la Liga contre Getafe dimanche prochain puis récupérer des troupes lors de la trêve d’octobre, mais il devra aussi jouer avec les temps et les pauses des quelques joueurs disponibles de l’équipe première et revenir réclamer des jeunes de la filiale.

Certains hommes qui ont commencé sur le banc contre Elche pourraient revenir dans le onze de départ- Zaldua, Aritz, Pour votre ou Ander Guevara parmi eux- et la proéminence est également attendue pour les poulains Benat Turrientes et Julen Lobete, tous deux présentés lors du dernier match de championnat.

Monaco, un rival qui monte

Les MonacoDe son côté, il affronte le duel après avoir retrouvé une certaine sérénité dans son jeu, après un début de saison irrégulier. Les hommes de Niko Kovac ont deux victoires consécutives, qui ont amélioré leur classement en championnat, où ils sont huitièmes à deux points de l’Europe.

L’ambiance au sein de l’équipe s’est considérablement améliorée et, après la cruche d’eau froide qui signifiait rester en dehors de la Ligue des champions Dans la phase précédente, ils ont retrouvé le chemin du bon football qu’ils portaient la saison dernière.

L’entraîneur peut opter pour donner une continuité au onze qui a si bien fonctionné lors du dernier duel face à Clarmont et octroyer le titre aux Français Sofiane Diop et le belge Eliot Matazo au lieu de russe Alexandre Golovine et du français Yousouf Fofana. Qui semble vouloir regagner sa place dans le onze est Benoît Badiashile, qui a quitté son poste lors du dernier match pour Stranhija Pavlovic. Kovac entretient les doutes de Cesc Fabregas, avec des problèmes aux ischio-jambiers, et Krépin Diatta, qui a aussi traîné des contrariétés et qu’ils n’étaient pas dans le dernier duel de ceux de la Principauté.

Les files d’attente probables

Société réelle: Remiro; Zaldua, Ariz, Le Normand, Muñoz ; Zubimendi, Merino, Guevara, Portu; Oyarzabal et Januzaj ou Lobete.

Monaco: Nübel; Sidibé, Maripan, Badiashile ; Matazo, Tchouaméni ; Martins, Diop, Volland, Ciao Henrique ; Ben Yedder.