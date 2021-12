Un rebelle conservateur accuse Boris de traiter les députés avec « manque de respect » | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson a subi la plus grande rébellion depuis qu’il est devenu Premier ministre alors que près de 100 députés conservateurs ont voté contre des mesures qui inaugureraient l’utilisation obligatoire des laissez-passer Covid. Les nouvelles mesures ont été adoptées par les Communes grâce au soutien des travaillistes, mais les tentatives du Premier ministre pour réprimer une rébellion sur ses propres bancs d’arrière ont échoué car un grand nombre de ses députés ont défié le fouet pour voter contre lui sur la question des laissez-passer, qui ont également connu sous le nom de passeport vaccinal. Et Sir Geoffrey Clifton-Brown, trésorier du Comité de 1922, a déclaré qu’un défi de leadership l’année prochaine devait « être sur les cartes » si le Premier ministre ne changeait pas son approche.

S’adressant à Sky News, M. Harper a déclaré: « C’est un nombre plus important que prévu. Dans mon discours d’aujourd’hui, j’ai dit très clairement à mes collègues que le vote sur le passeport vaccinal ne concernait pas seulement cela. Il s’agissait de messages sur la façon dont le gouvernement devrait traiter de cette question, mais aussi de la façon dont il devrait traiter le Parlement.

« C’était un message au Premier ministre que s’il devait prendre d’autres décisions, elles devraient être présentées au Parlement à l’avance et si c’était pendant les vacances et que nous devions rappeler le Parlement, c’est ce que nous devrions faire.

« Le Parlement doit être pris au sérieux non seulement pour les députés, mais pour nos électeurs au nom desquels nous sondons les ministres, testons les preuves et posons des questions importantes.

« Je pense que c’est l’occasion pour le Premier ministre d’examiner le nombre important de députés qui ont envoyé un message clair ce soir qu’ils souhaitent un changement d’approche. »

Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson serait en mesure d’introduire plus de restrictions, M. Harper a ajouté : « Je pense que cela dépendra de la confiance qu’il a avec ses collègues et avec le pays.

« La façon dont vous le faites est d’être ouvert et transparent et de traiter le Parlement avec sérieux et respect. »

