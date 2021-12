Un rebelle sous contrat a dit qu’il risquait de reculer alors que Tottenham voulait un accord pré-contractuel

Photo de Giuseppe Cottini/.

Tottenham Hotspur est en tête de la file d’attente pour la star de l’AC Milan Franck Kessie – mais il a été invité à éviter de s’éloigner de San Siro.

Tottenham en tête de la course Kessie

Kessie est lié à Tottenham depuis longtemps mais surtout depuis l’arrivée d’Antonio Conte en tant que manager.

L’Ivoirien est en fin de contrat à la fin de la saison et peut négocier un accord de pré-contrat avec un autre club à partir du 1er janvier.

L’Express affirme que Tottenham envisage maintenant de faire un pas rapide pour Kessie et a déjà parlé à ses représentants.

Tottenham veut apparemment lier Kessie à un accord précontractuel ou effectuer un mouvement de trésorerie à prix réduit en janvier.

Ce serait tout un coup, Kessie devenant l’un des meilleurs milieux de terrain box-to-box en Europe.

Ambrosini dit à Kessie d’éviter un mouvement inférieur

En Italie, il semble que beaucoup commencent maintenant à craindre que Kessie ne quitte effectivement Milan en 2022.

L’ancien as de Milan et expert actuel Massimo Ambrosini a maintenant donné son point de vue à la Gazzetta dello Sport.

Ambrosini a été interrogé sur Tottenham et Manchester United qui voulaient Kessie, et a noté son respect pour eux et a noté sa conviction qu’ils peuvent offrir plus d’argent.

Cependant, Ambrosini affirme que ces clubs ne sont tout simplement pas d’un « niveau supérieur » à celui de Milan, l’exhortant à ne pas quitter le San Siro.

« J’ai tout le respect pour les décisions professionnelles des autres joueurs. Tout ce que je peux dire, c’est que ces clubs qui peuvent offrir un salaire plus élevé ne sont pas d’un niveau supérieur à celui de Milan », a déclaré Ambrosini.

« La chance de ramener à la maison 8 millions d’euros au lieu de 6 millions d’euros ne devrait pas être la priorité si vous êtes heureux autrement là où vous êtes déjà. Il ne devrait pas considérer Milan comme un club de niveau secondaire », a-t-il ajouté.

