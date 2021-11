Un récapitulatif des temps forts de la semaine dans Bitcoin et l’espace crypto

Dans le résumé des faits saillants de la semaine en Bitcoin et crypto, nous observons comment le prix de la principale crypto-monnaie du marché pourrait atteindre 98 000 USD en novembre comme prévu par PlanB. Rappelons qu’il fait partie des analystes les plus populaires de la communauté des crypto-monnaies.

Le modèle de PlanB prédit que BTC exploitera le territoire des prix à six chiffres d’ici la fin de l’année. Avec la prédiction la plus optimiste à 288 000 $ dans les 60 prochains jours. Cependant, son pire scénario, qui n’est pas basé sur le modèle S2F, est plus modeste. Il voit également le BTC au-dessus de 100 000 $ d’ici la fin de 2021, mais l’objectif de décembre est de 135 000 $. Alors que celui de novembre est de 98 000 USD.

Square va lancer un échange crypto décentralisé sur Bitcoin : tbDEX

Jack Dorsey, co-fondateur et PDG de Square et Twitter, a publié vendredi un livre blanc détaillant les plans de l’échange décentralisé Bitcoin (BTC) de Square, tbDEX.

Contrairement à la plupart des échanges décentralisés, ou DEX, tbDEX n’utilisera pas de modèle sans confiance. Et par conséquent, il n’aura pas son propre jeton de gouvernance. Il s’agit plutôt d’un protocole de message conçu pour faciliter les relations de confiance sans dépendre d’une fédération pour contrôler l’accès.

Les crypto-monnaies pourraient déstabiliser les pays et affaiblir le dollar en tant que réserve de valeur, selon Hillary Clinton

L’ancienne secrétaire d’État américaine et candidate démocrate à la présidentielle, Hillary Clinton, a fait appel vendredi à des crypto-monnaies et a alerté les États pour surveiller leur croissance.

Les commentaires de Clinton font suite à l’exigence controversée de déclaration de la taxe sur les crypto-monnaies incluse dans le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les infrastructures que le président américain Joe Biden a signé lundi.

Selon le projet de loi, à partir de 2023, les bourses devront divulguer à l’Internal Revenue Service (IRS) les noms, adresses, numéros de téléphone, bénéfices et pertes des clients. Les entités recevant des paiements en crypto-monnaie d’une valeur supérieure à 10 000 $ devront révéler l’identité de l’expéditeur au gouvernement.

Fidelity a reçu l’approbation pour devenir le premier dépositaire institutionnel de Bitcoin au Canada

Fidelity Clearing Canada deviendra la première plateforme de négociation et de garde de Bitcoin conçue pour les institutions, après l’approbation réglementaire de l’Organisme de réglementation du secteur des valeurs mobilières du pays. Cette décision intervient alors que la société a déclaré que la demande d’investissement dans les crypto-monnaies avait considérablement augmenté.

Fidelity a également soumis une demande pour lancer deux fonds Bitcoin au Canada, un fonds négocié en bourse (ETF) BTC et un fonds commun de placement lié à la principale crypto-monnaie. Le futur ETF utiliserait les services de garde de la société.

Semaine de discussions à laBITconf 2021

Tout au long de la semaine s’est tenue au Salvador la neuvième édition de la BITCconf 2021. Une semaine riche en contenus éducatifs et intéressants proposés par des spécialistes de l’écosystème crypto.

De CriptoTendencia, la couverture a été faite de quelques présentations importantes sur le développement de cet événement. Développez ces nouvelles et d’autres en cliquant ici.

