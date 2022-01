Un recensement peu probable de sitôt car la peur de la 3e vague de COVID-19 se fait sentir

Le décompte indien de Covid est passé à 3 49 22 882 avec 33 750 nouveaux cas, tandis que les cas actifs sont passés à 1 45 582, selon les données mises à jour lundi à 8 heures.



Le recensement décennal, censé avoir lieu en 2020-21 mais reporté en raison de la pandémie de Covid, n’aura pas lieu de sitôt.

Le Centre a ordonné aux États de ne pas modifier les limites des districts et autres unités civiles et policières jusqu’en juin 2022 – une exigence obligatoire trois mois avant le plus grand exercice de dénombrement du pays.

Avec la troisième vague de pandémie de COVID-19 qui se profile à l’horizon, ont déclaré jusqu’à présent des responsables du ministère de l’Intérieur de l’Union, aucune décision n’a été prise quant au moment de procéder au recensement puis à la mise à jour du Registre national de la population (NPR).

Le registraire général et commissaire au recensement de l’Inde a fait savoir aux États que le gouvernement central avait interdit la modification des limites des districts, des subdivisions, des taluks, des postes de police, etc. jusqu’en juin 2022, a déclaré un responsable du ministère de l’Intérieur. mentionné.

L’interdiction de modifier les limites des unités administratives et de police, au moins trois mois avant, est obligatoire pour la conduite des opérations de recensement.

Les limites des unités administratives et policières étant gelées jusqu’en juin 2022, il n’est pas question de lancer les opérations de recensement avant octobre, a précisé le responsable.

Le décompte indien de Covid est passé à 3 49 22 882 avec 33 750 nouveaux cas, tandis que les cas actifs sont passés à 1 45 582, selon les données mises à jour lundi à 8 heures.

Le nombre de morts a grimpé à 4 81 893 avec 123 décès supplémentaires, selon les données.

Le nombre de cas actifs est passé à 1 45 582, tandis que le taux de récupération national du COVID-19 a été enregistré à 98,20%, a indiqué le ministère de la Santé.

Le gouvernement central avait d’abord ordonné le gel des limites des unités administratives du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.

Par la suite, après le déclenchement de la pandémie, il a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.

L’interdiction de modifier les limites administratives a de nouveau été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 et maintenant jusqu’au 30 juin 2022.

Le nombre total de districts dans le pays en 2011, lorsque le dernier recensement a été effectué, était d’environ 640. L’Inde compte maintenant environ 100 districts supplémentaires.

Le nombre de villes statutaires s’élève à 4 657 – contre 4 041 en 2011 et le nombre de villes de recensement est de 5 050 – contre 3 892 en 2011.

Cependant, le nombre de villages est passé de 6 40 934 en 2011 à 6 39 083 aujourd’hui.

La phase d’inscription des logements du recensement et l’exercice de mise à jour du NPR devaient être effectués dans tout le pays du 1er avril au 30 septembre 2020, mais ont été reportés en raison de l’épidémie de COVID-19.

Selon le calendrier antérieur, le recensement aurait pour date de référence le 1er mars 2021 et le Jammu-et-Cachemire enneigé, l’Himachal Pradesh et l’Uttarakhand, cela aurait été le 1er octobre 2020.

En mars 2020, lorsque le verrouillage de Covid a été annoncé, le registraire général et commissaire au recensement de l’Inde était prêt pour la première phase du recensement et de la mise à jour du NPR qui devait commencer à partir du 1er avril 2020.

Même si certains gouvernements d’État se sont opposés à la mise à jour du NPR, tous ont offert leur soutien total à l’exercice de recensement.

Alors que l’exercice de recensement était estimé à 8 700 crores de Rs, le Cabinet de l’Union avait approuvé 3 941,35 crores de Rs pour l’exercice NPR.

Le recensement est la plus grande source unique d’une variété d’informations statistiques sur les différentes caractéristiques de la population indienne.

Fort d’une histoire de plus de 130 ans, cet exercice fiable et éprouvé produit tous les 10 ans une véritable richesse de statistiques.

La riche diversité du peuple indien est véritablement mise en évidence par le recensement décennal qui est devenu l’un des outils pour comprendre et étudier l’Inde.

L’objectif du NPR est de créer une base de données d’identité complète de chaque résident habituel du pays.

La base de données contiendrait des données démographiques ainsi que biométriques.

Le NPR est un registre des résidents habituels du pays. Il est en cours de préparation aux niveaux local (village et sous-ville), sous-district ou sous-division, district, état et national en vertu des dispositions de la loi sur la citoyenneté de 1955 et des règles de citoyenneté (enregistrement des citoyens et délivrance de cartes d’identité nationales) , 2003.

Les données de la NPR ont été collectées pour la dernière fois en 2010 avec la phase d’inscription des maisons du recensement 2011. Les données ont été mises à jour en 2015 en effectuant des enquêtes porte-à-porte.

Lors de la mise à jour du registre en 2015, le gouvernement avait demandé des détails comme Aadhaar et leur numéro de téléphone portable.

Cette fois, les informations relatives à leur permis de conduire et à leur carte d’électeur pourront également être recueillies, ont indiqué les responsables.

Bien que des informations concernant le lieu de naissance des parents soient recherchées, il appartient aux résidents de répondre à la question car elle est volontaire.

Aux fins du RNP, un résident habituel est défini comme une personne qui a résidé dans une zone locale au cours des six derniers mois ou plus, ou une personne qui a l’intention de résider dans cette zone pour les six prochains mois.

La loi vise à inscrire obligatoirement chaque citoyen indien et à délivrer une carte d’identité nationale.

