Un récit sacré | Critique de livre — Noms des femmes par Jeet Thayil

Thayil prête aux femmes un espace qui est peut-être largement fictif, mais conteste fortement l’histoire

Le dernier roman de Jeet Thayil, Low, parlait d’un homme en deuil de sa femme décédée. La femme invisible l’a suivi alors qu’il s’envolait pour Mumbai depuis Delhi en portant ses cendres dans une urne. Son dernier roman, Names of the Women, parle des femmes qui ont été rendues invisibles dans le Nouveau Testament. Des femmes sans qui la vie de Jésus-Christ aurait été incomplète, et pourtant elles trouvent peu de voix dans le texte sacré. Parmi ces femmes, la principale est Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, qui était l’une des disciples de Jésus ainsi qu’un témoin de sa crucifixion. Pendant de nombreux siècles, elle a été décrite comme une prostituée et une « femme pécheresse ». Ce n’est qu’au cours de la dernière décennie que le Vatican l’a appelée « Apôtres des apôtres ».

Le premier chapitre du roman de Thayil commence avec Jésus sur la croix, demandant à Marie d’enregistrer son épreuve en détail : « Marie, écris qu’ils ont d’abord cloué le poignet gauche… Comment peux-tu aimer quand ton frère, ton enfant, est suspendu au-dessus de toi à travers?”

Le roman annonce son intention dès le début. Il contestera les perceptions dominantes au sujet de Jésus-Christ et du christianisme. Dans les 23 chapitres suivants, diverses femmes – Hérodias, Marthe de Béthanie, Shoshamma, Ariamma la Cananéenne, Assia – racontent leurs histoires à la première personne, entrecoupées du récit du Christ sur la croix. Alors que Thayil cherche et raconte la vie indicible de ces femmes, il propose un nouveau récit de la Bible.

Le roman interroge les missionnaires qui « ont bâti l’Église sur le témoignage des femmes » mais ont refusé « d’enregistrer leurs noms ». Il restitue leur juste place dans le christianisme en affirmant que « le Christ ressuscité est apparu d’abord à Marie de Magdala et que ce sont les femmes qui ont été les premières dirigeantes de l’Église ». Il prête à ces femmes un espace peut-être largement fictif, mais conteste fortement l’historique. Ces femmes savent que pour parvenir au « mot juste », il est important de « penser avec son corps plutôt qu’avec son esprit ».

Comme si cela ne suffisait pas, le roman prête un visage à Jésus que nous n’avions pas rencontré dans la Bible ou les annales de la théologie chrétienne. Chacune des femmes le décrit dans une perspective que nous n’avons jamais connue. Leur Jésus reconnaît humblement la contribution de diverses femmes comme Mary, Susanna et Joanna à sa vie. « Parce que sans eux, mon enseignement ne serait rien… sans eux, je n’aurais pas pu continuer. »

La séquence la plus subversive est peut-être celle où Thayil renverse les célèbres paroles de Jésus sur le pardon lorsqu’il a été cloué sur la croix. Le Jésus de Thayil dit à Marie que « le pardon est le recours des faibles et nous ne sommes pas faibles et nous ne devons pas pardonner ».

Cela rappelle la nouvelle de Margaret Atwood, The Penelopiad, un récit d’un autre texte canonisé de l’Occident. Les douze servantes que Télémaque a tuées sur les instructions d’Ulysse dans l’Odyssée d’Homère reviennent raconter leur histoire dans la nouvelle d’Atwood. Les femmes l’accusent de « crime d’honneur » et Ulysse, le protagoniste d’un texte emblématique, doit faire face à un procès.

Plusieurs œuvres au cours des dernières décennies ont vu des personnages féminins de textes antérieurs revenir raconter leurs histoires. Mais le roman de Thayil parle autant des femmes que de l’homme et de son martyre. Cela commence avec Jésus demandant à Marie-Madeleine d’écrire sur sa mort, et se termine avec lui disant à sa mère Marie : « Quand ils vous disent que je suis mort pour vos péchés, ne les croyez pas. Mon Dieu n’exige pas de sacrifice de sang.

Le roman traite d’un thème dont la narration aurait pu facilement déborder, mais Thayil est politique sans être polémique, compatissant sans être rhétorique. Qu’il réussisse à subvertir le texte sacré dans une prose sereine et poignante est une réalisation artistique remarquable.

Ashutosh Bhardwaj est un écrivain et journaliste primé. Son livre récent, The Death Script, a reçu le prix Atta Galatta Non-Fiction Book of the Year

Noms des femmes

Jeet Thayil

Maison aléatoire de pingouin

Rs 699, Pp192

