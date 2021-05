Un record de Gérone arrive emballé

18/05/2021 à 20:23 CEST

Marc Brugues

Gérone vole. Il a fixé la vitesse de croisière et il tire vers une cible qui, il n’y a pas si longtemps, semblait plus qu’impossible. La réalité est très différente après deux mois. Le technicien a frappé la clé pour réveiller une équipe qui court vers le barrage et qui sait que s’il ajoute 7 points sur les 9 qui restent, il l’assurera mathématiquement.

Une situation idyllique atteinte grâce à une série immaculée de cinq victoires consécutives et une séquence de 25 points lors des 10 derniers matchs. Gérone est passée, en deux mois, d’être expulsée et de regarder avec des jumelles Rayo (à 7 points), Sporting (à 12), Leganés (à 14) et Almería (à 16) à obtenir trois points de Madrid et des Asturies et avoir ces de Butarque dans deux à trois jours.

Le retour de Gérone est comme un film. Du jamais vu en Second A depuis la mise en place de la modalité des play-offs en 2010. Evidemment rien n’a été fait, mais les sentiments ne pourraient être plus positifs avant les trois derniers matchs. Les rivaux n’ont pas été en mesure de suivre et ont ajouté des chiffres de points inférieurs au cours des 10 derniers jours.: Leganés (13), Sporting (10) et Rayo (15). Tout cela signifie que Gérone en a coupé 12 à Leganés, 15 au Sporting et 10 au Rayo.

Les chiffres de Gérone sont effrayants. Maintenant bien, la facture n’est pas dans la poche. Les hommes de Francisco ont trois matchs pour être sûrs de commencer demain à Malaga. Alcorcón et Carthagène sont les autres rivaux.