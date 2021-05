Un record Le Barça dit au revoir aux Palaos avec un nouveau triomphe

29/05/2021 à 21h59 CEST

Comment pourrait-il en être autrement, le FC Barcelone a clôturé la Ligue OK avec une autre victoire, cette fois contre Voltregà par 5-2, dans laquelle il était l’adieu aux Palaos cette saison.

Comme établi par les règles du fair-play, les joueurs de l’équipe d’Osonese ont fait le couloir aux hommes d’Edu Castro avant le début du match en guise de remerciement pour le champion, qui a tenu la 32e ligue de son histoire la semaine dernière à Mataró. .

Objectif, la Copa del Rey

Avec le titre dans votre poche, la vérité est que Le Barça a profité du dernier match de championnat pour se préparer au prochain but, qui n’est autre que la Copa del Rey qui se tiendra à La Corogne du 10 au 13 juin.

Le Barça, qui avait le soutien du public dans les tribunes, a pris l’avantage à la 6e minute du match grâce à un but d’Hélder Nunes après une passe décisive de Pau Bargalló, mais l’avantage au tableau d’affichage n’a pas duré longtemps puisque quelques secondes plus tard, Marc Palazón a créé l’égalité grâce à un tir à l’intérieur de la surface.

Ce n’est qu’à la 16e minute que le Barça a réussi à reprendre l’avantage grâce au but de Pablo lvarez soulever et taper le ballon derrière le but. Les Catalans auraient pu marquer une minute plus tôt, mais Blai Roca a stoppé le penalty de Matías Pascual lors d’une belle intervention.

Avec le 2-1 et après une première mi-temps palpitante, les deux équipes se sont rendues aux vestiaires.

Un Barça record

Au retour du repos, Voltregà a réussi à égaliser grâce à la cible d’Arnau Canal, mais le Barça était déterminé à clôturer le championnat avec une nouvelle victoire et Nunes à nouveau, Joao Rodrígues sur penalty et Pablito Álvarez avec son doublé ont fait en sorte qu’il en soit ainsi.

Aussi, avec ces cinq objectifs Le Barça bat le record de buts en Ligue OK qu’ils ont eux-mêmes détenues à partir de la saison 2013-14. A cette époque, le Barça avait marqué 207 buts alors qu’avec le 5-2 de Pablito Alvarez Le Barça a clôturé la Ligue OK avec 208 buts. Toutes nos félicitations.