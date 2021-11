Un Redmi Note 11 avec de nouveaux vêtements

Hadlee Simons / Autorité Android

Poco n’est pas étranger aux appareils renommés, l’ayant fait avec des téléphones comme le Poco F2 Pro et le Poco F3. Maintenant, c’est la même chose avec le Poco M4 Pro nouvellement annoncé, mais cela nous donne également un nouveau design.

Le nouvel appareil Poco diffère du Redmi Note 11 en arborant une fenêtre noire autour du boîtier de la caméra, un peu comme le Poco M3 de l’année dernière. Et tout comme la version de l’année dernière, l’appareil est disponible dans cette option de couleur jaune Poco vibrante (avec Power Black et Cool Blue).

L’autre facteur clé de différenciation ici est l’utilisation du Poco Launcher sur MIUI 12.5. Mais sinon, c’est le Redmi Note 11 de part en part.

Poco M4 Pro : une proposition familière

Cela signifie que vous disposez d’un processeur Mediatek Dimensity 810 5G, d’un écran LCD FHD + 90 Hz de 6,6 pouces et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W (via un chargeur intégré). Ces spécifications de base ne sont pas un énorme bond par rapport au Poco M3 Pro, à l’exception des vitesses d’horloge du processeur plus élevées et de la charge filaire améliorée. Poco dit que vous serez complètement chargé en seulement 59 minutes.

L’appareil de Poco partage également la configuration de la caméra du Redmi Note 11, avec un double système de caméra arrière composé d’un tireur principal de 50MP et d’un objectif ultra-large de 8MP. Les « lentilles » supplémentaires à l’arrière ne sont en fait que le flash, un badge « IA » et un point rouge après une inspection plus approfondie. La société a expliqué sa décision d’abandonner les capteurs 2MP que nous voyons souvent sur les téléphones à petit budget.

« Aussi cool que soient la caméra macro et le capteur de profondeur, je pense que les scénarios d’utilisation ne sont pas aussi élevés que l’ultra-large (sic) », a déclaré Angus Ng, responsable du marketing des produits Poco, à Android Authority. Le directeur mondial de Poco, Kevin Qiu, a également fait la lumière sur les considérations de coût, affirmant qu’un seul appareil photo ultra-large de 8 mégapixels était à peu près le double du coût d’un capteur de 2 mégapixels.

Néanmoins, nous sommes heureux de voir que la société adopte l’approche qualité plutôt que quantité des caméras par rapport au Poco M3 Pro (qui avait une configuration 48MP+2MP+2MP). Espérons donc que davantage de marques empruntent cette voie avec des appareils économiques en 2022. Sinon, le Poco M4 Pro contient également une caméra selfie 16MP dans une découpe perforée montée au centre.

Les autres caractéristiques notables incluent la connectivité double SIM 5G, Android 11, Bluetooth 5.1, NFC, l’extension microSD, deux haut-parleurs et un scanner d’empreintes digitales latéral.

Le Poco M4 Pro est disponible à un prix de départ de 229 € (~ 265 $) en Europe pour le modèle 4 Go/64 Go, tandis que le modèle 6 Go/128 Go vous coûtera 249 € (~ 288 $). La tarification anticipée commence à 199 € (~ 230 $) pour la variante 4 Go/64 Go, tandis que la variante 6 Go/128 Go a une tarification anticipée de 219 € (~ 253 $).

Que pensez-vous de l’appareil ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessus.