Un redoutable attaquant a déclaré que le changement de Liverpool ne pouvait fonctionner qu’à une seule condition

L’attaquant des Electric Wolves Adama Traoré a appris ce qu’il doit endurer s’il devient le dernier ajout à la ligne de front de Jurgen Klopp à Liverpool.

Football Insider a récemment affirmé Les loups étaient prêts à faire des affaires pour Traoré à une fraction de son ancienne valeur. Le chiffre élevé de 50 millions de livres sterling avait déjà été attaché au nom de Traoré. Cependant, le point de vente affirme que les loups sont prêts à rompre les liens en janvier si une offre de 20 millions de livres sterling est déposée.

La clé de l’assouplissement de leur position serait leur désir de signer définitivement Hwang Hee-chan. Le Sud-Coréen a impressionné alors qu’il était prêté par RB Leipzig et que la vente de Traoré libérerait des fonds pour rendre cet accord permanent.

Traoré semblait en passe de devenir une force imparable dans le jeu anglais au cours de la saison 2019-2020. Sa campagne suivante n’a pas atteint les mêmes sommets, et le rapide Espagnol n’a pas encore inscrit un seul but ou une seule passe décisive cette saison.

Plus de passages sur le banc qu’il ne l’aurait souhaité. Et avec son contrat expirant à l’été 2023, l’une des deux prochaines fenêtres serait le moment idéal pour que Wolves encaisse tout en conservant sa valeur marchande.

Liverpool a souvent noué des liens avec l’ailier volumineux. S’il pourrait faire la transition et devenir une partie intégrante de la ligne avant de Klopp comme l’a fait l’ancien coéquipier Diogo Jota, seul le temps nous le dira.

Mais selon la légende du club John Barnes, Traoré serait une « grande acquisition » pour Liverpool. Cependant, Barnes a souligné que Traoré devait accepter un rôle d’équipe s’il voulait faire le pas.

« Adama Traoré pourrait être un bon ajout à l’équipe », a déclaré Barnes (via le Sun). «Mais il ne jouera pas devant Salah, Mane, Jota ou Firmino.

« S’il veut venir à Liverpool, ce serait formidable, mais il viendra en sachant qu’il ne jouera pas régulièrement.

« Ce serait une belle acquisition pour l’équipe. Mais je ne le vois pas prendre cette décision.

Les 18 matchs de Ralf Rangnick en charge contre Klopp, Tuchel et les statistiques très contrastées

Barnes met en garde contre le plan de janvier de type Traoré

Liverpool sera privé de Mohamed Salah et Sadio Mane lorsque les préparatifs de la CAN commenceront. Le tournoi se déroule du 9 janvier au 6 février, bien que les deux stars se présentent dans leur pays avant le coup d’envoi du tournoi.

Cela a conduit à la spéculation que Liverpool fera un ajout offensif dans la fenêtre de janvier. Cependant, Barnes a lancé un avertissement sévère à ceux qui souhaitent voir un nouveau visage recruté.

« Liverpool n’a pas besoin de signer un autre joueur attaquant car ils ont toujours Jota, Origi, Firmino », a ajouté Barnes.

« Il y a d’autres joueurs qui peuvent remplacer pendant un court laps de temps. En janvier, vous n’obtiendrez pas mieux que ce que vous avez.

«Vous ne signerez pas un joueur pour 60 ou 70 millions de livres sterling en janvier qui est meilleur que ce que vous avez.

«Il ne s’agit pas seulement d’avoir quelqu’un pendant que Salah et Mane sont absents. Qui va entrer et être un grand joueur pour Liverpool tout en sachant que, quand Salah et Mane reviendront, ils seront sur le banc ?

LIRE LA SUITE: Klopp révèle une « grande idée » à Liverpool qui garantira le succès de son remplaçant