Un refuge pour animaux du Nevada aide les survivants de la violence domestique à rester unis avec leurs animaux de compagnie

LAS VEGAS – Lorsque les survivantes de la violence domestique pensent à quitter leurs agresseurs, un moyen de dissuasion est de laisser leurs animaux de compagnie derrière elles. Très peu de refuges pour femmes acceptent les animaux de compagnie, mais un organisme à but non lucratif du Nevada vise à briser cette barrière.

L’objectif de Noah’s Animal House est de garder les survivantes de la violence domestique unies avec leurs animaux de compagnie en partenariat avec un refuge pour femmes à côté. Un survivant a conduit des heures à mi-chemin à travers le pays pour y rester.

Fox News l’appelle « Sarah » pour protéger sa vie privée.

« Peux-tu faire un high five ? Maintenant, dis s’il te plaît. Bon travail. Bon garçon », dit Sarah en jouant avec son chien Baxter.

Baxter est une famille. Et le laisser derrière n’était pas une option pour Sarah. Elle a été dans une relation abusive pendant 10 ans.

Un jour, elle a décidé qu’elle, ses enfants et Baxter partaient.

« Pendant environ trois semaines, nous avons dormi dans une voiture avec Baxter parce que je ne savais pas qu’il y avait un endroit », a déclaré Sarah. « Et je passais quelques appels et ils ont dit que vous pouviez aller chez Noah, et nous sommes ici depuis. »

Noah’s Animal House fournit un abri aux animaux de compagnie des victimes de violence domestique tandis que leur famille reste à côté dans un refuge pour femmes et enfants. Baxter et sa famille sont là depuis quatre mois. (Ashley Soriano/Fox News)

Noah’s Animal House s’est formé en 2007 en partenariat avec le refuge The Shade Tree pour les femmes et les enfants sans-abri et maltraités.

C’était le premier abri combiné de ce genre.

Depuis ce mois-ci, Noah’s Animal House a aidé 2 021 animaux de compagnie de 34 États différents.

« Votre chien ou chat est une partie si importante de votre famille que tant de femmes ne quitteraient pas leur agresseur parce qu’elles ne pouvaient pas laisser leur animal derrière elles », a déclaré Lori Kraft, membre du conseil d’administration.

Au moment où le refuge pour animaux de compagnie a ouvert ses portes, il n’y avait que 3 % des refuges pour femmes qui offraient des services pour animaux de compagnie. Cela a depuis grimpé à environ 20%.

« Nous voulions nous assurer qu’il n’y avait aucun obstacle pour une femme confrontée à la violence domestique et lui permettre de quitter son agresseur. »

Entre ses deux emplacements à Las Vegas et Reno, Nevada, Noah’s Animal House peut s’occuper de 80 animaux de compagnie à la fois, fournissant des soins vétérinaires, de la nourriture, des jouets et des salles de câlin privées.

« Rester dans un refuge pour violence domestique ne semble pas vraiment normal, mais être dans une salle de câlins, câliner son chat ou son chien, et c’est comme à la maison », a déclaré Kraft.

Noah’s Animal House a été fondée en 2007 pour aider les survivants de la violence domestique à rester unis avec leurs animaux de compagnie. (Ashley Soriano/Fox News)

Sarah et ses enfants vivent à The Shade Tree depuis quatre mois et peuvent rendre visite à Baxter à tout moment.

« Il est comme mon enfant. Je ne le laisse nulle part. Il est tout pour moi, tout comme mes enfants, et c’est aussi mon travail de le garder en sécurité », a déclaré Sarah.

Elle veut que les autres victimes et survivants sachent qu’il existe une issue.

« Quand tu le traverses, c’est triste. C’est effrayant », a déclaré Sarah. « Mais nous allons bientôt avoir une maison et récupérer mon chien. »

Noah’s Animal House s’est même occupé de serpents, lapins, cobayes, tortues, perroquets, tarentules, furets et poissons rouges.

Ils acceptent les femmes et les enfants de n’importe quelle ville ou état.

En l’honneur du mois de sensibilisation à la violence domestique en octobre et de son jalon de servir 2 021 animaux de compagnie en 2021, Noah’s Animal House demande des dons de 20,21 $.

Ce montant peut fournir des friandises aux animaux de compagnie des refuges pendant un mois.