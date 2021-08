Un refuge pour animaux triomphe sur Tinder après avoir publié les profils de 15 chiens et chats à adopter | La technologie

Compte tenu de la difficulté à trouver des adoptants en période de pandémie, un refuge a publié des profils d’animaux sur Tinder.

Dans des situations désespérées, il faut parfois faire preuve d’imagination. qu’ils ont décidé en un refuge pour animaux allemand après un accident d’adoption a subi en raison de la pandémie de coronavirus et pour susciter l’intérêt des habitants de la région où ils ont commencé à utiliser Tinder.

L’idée est venue de l’agence de publicité qu’ils ont contractée avec l’Association de protection des animaux de Munich. Obtenez des gens venir voir les animaux est très compliqué, c’est pourquoi ils ont été emmenés sur les téléphones portables des utilisateurs d’un réseau social où l’entreprise est recherchée.

Il est clair que les utilisateurs de Tinder ne recherchent pas d’animaux en principe et que c’est un sujet qu’une seule personne a besoin d’un animal de compagnie, mais pour l’instant semble avoir fonctionné pour eux.

Ce sont quelques-uns de leurs Les meilleurs conseils à prendre en compte pour améliorer vos chances d’obtenir plus de dates. Ils ne sont pas infaillibles, mais ils aident…

Selon l’un des travailleurs du refuge, “la réponse est folle” et tout cela les a submergésIls ne s’attendaient pas à un tel impact, a-t-il déclaré à .. De plus, il convient de noter qu’ils n’ont pas non plus publié d’informations sur un trop grand nombre d’animaux.

L’agence de publicité créée profils de 15 chats et chiens avec des photos flatteuses et quelques informations au-dessus d’eux, comme un chat noir et blanc nommé Captain Kirk. L’objectif était que certains utilisateurs tournent vers la droite lors de la visualisation du profil et les contactent à partir de là.

Il faut savoir que Tinder enseigne tout d’abord des profils d’utilisateurs géographiquement proches. Par conséquent, tous ceux qui ont manifesté leur intérêt peuvent s’approcher pour adopter ces animaux s’ils le souhaitent, car ils espèrent que cela se fera compte tenu de la réponse obtenue.

Peut-être qu’un animal de compagnie n’est pas le genre de compagnon que recherchent certaines personnes qui utilisent Tinder, mais dans les refuges, ils savent que beaucoup tombent amoureux des animaux dès qu’ils les voient et ils ont sûrement trouvé un bon moyen de les retrouver chez eux.