Un réfugié afghan accusé de viol sur une jeune de 18 ans après s’être réinstallé dans le Montana

Un réfugié afghan a été accusé d’avoir violé une jeune de 18 ans après s’être réinstallé à Missoula, dans le Montana, a rapporté jeudi Fox News.

Zabihullah Muhmand, 19 ans, s’est retrouvé dans le Montana dans le cadre d’un effort du département d’État pour réinstaller les personnes évacuées d’Afghanistan après la chute du gouvernement aux mains des talibans à la mi-août, a annoncé le gouverneur républicain du Montana Greg Gianforte, selon Fox News. Gianforte a demandé à l’administration Biden d’arrêter les efforts de réinstallation afin que les responsables puissent examiner le processus de contrôle des évacués.

« Le 911 a reçu un appel de la victime et également du motel local qui voulait signaler avoir vu un comportement inquiétant entre un homme et une femme », a déclaré la responsable de la police Lydia Arnold, a rapporté le média local KGVO. « Les agents ont pu mettre la victime en contact avec les ressources de Missoula pour aider la victime avec une assistance médicale immédiate, mener une enquête préliminaire et recueillir une déclaration préliminaire de la victime. »

NOUVEAU : Un réfugié afghan a été accusé du viol d’une femme à Missoula, dans le Montana, a déclaré jeudi le gouverneur de l’État – et il a appelé l’administration Biden à suspendre toutes les réinstallations de réfugiés jusqu’à ce que des assurances soient données sur le processus de vérification.https:// t.co/KYOJ9SaukO – Adam Shaw (@AdamShawNY) 21 octobre 2021

Muhmand a été arrêté après que la victime a appelé le 911 depuis un motel de Missoula, a déclaré le département de police de Missoula à Fox News. Muhmand a été accusé de relations sexuelles sans consentement et est détenu à la prison du comté de Missoula en attendant les résultats d’une enquête.

La victime a déclaré que Muhmand lui avait demandé si elle souhaitait se rendre dans une chambre de motel où l’incident présumé s’était produit, selon Fox News. Les sous-vêtements de la femme ont été trouvés dans la pièce, elle aurait dit à Muhmand qu’elle ne voulait pas qu’il se passe quoi que ce soit et il a affirmé que l’interaction était consensuelle.

Gianforte a déclaré qu’il soutenait la réinstallation d' »alliés afghans entièrement contrôlés » dans le Montana, mais « cette situation et d’autres à travers le pays soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à savoir si l’administration Biden remplit ses obligations de contrôler pleinement les Afghans avant la réinstallation », a rapporté Fox News.

L’administration Biden réinstalle des milliers de réfugiés afghans à travers les États-Unis chaque semaine, a rapporté CBS News jeudi. Plus de 55 000 Afghans qui ont été évacués du pays restent dans huit bases militaires à travers les États-Unis et se réinstallent lentement dans des communautés à travers le pays tandis que des milliers d’autres réfugiés attendent dans des pays tiers une opportunité de venir aux États-Unis.

Ni Gianforte ni le service de police de Missoula n’ont répondu à la demande de commentaires immédiate de la Daily Caller News Foundation.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]