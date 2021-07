Un régal visuel ! Le premier aquarium tunnel d’eau douce mobile des chemins de fer indiens a ouvert ses portes à la gare KSR de Bengaluru

Le parc aquatique unique en son genre basé sur le concept du fleuve Amazon, promet d’être un régal visuel pour les passagers.

Le tout premier aquarium tunnel d’eau douce mobile d’Indian Railway a ouvert ses portes à Bangalore ! Pour offrir une expérience mémorable aux passagers ferroviaires et rendre leur temps d’attente à la gare agréable, IRSDC (Indian Railway Stations Development Corporation) en collaboration a ouvert le premier aquarium tunnel d’eau douce mobile des chemins de fer indiens avec le HNi Aquatic Kingdom à KSR Bengaluru gare ferroviaire le 1er juillet 2021. Selon l’IRSDC, le parc aquatique unique en son genre basé sur le concept du fleuve Amazon, promet d’être un régal visuel pour les passagers. Outre l’amélioration de l’expérience des passagers, l’initiative serait une source de revenus pour le transporteur national. Pour entrer dans le parc aquatique, des frais nominaux de Rs 5 ont été retenus par passager.

Selon SK Lohia, MD et PDG de l’IRSDC, la société a toujours été à l’avant-garde du lancement d’initiatives novatrices. Lohia a ajouté que ce royaume aquatique attirera les visiteurs et les passagers et que ce sera une expérience agréable. En outre, il serait instructif de faire l’expérience d’un royaume de poissons grandeur nature ici, a-t-il déclaré. En suivant les directives et les protocoles stricts liés au COVID-19, jusqu’à 25 visiteurs peuvent visiter le parc aquatique à la fois, a ajouté Lohia.

L’IRSDC a déclaré que le royaume aquatique de 12 pieds de long est le premier paludarium du transporteur national abritant une myriade de flore et de faune et sera un lieu incontournable pour les passagers et les visiteurs. L’entrée du royaume aquatique donne un aperçu de la vie marine, avec un magnifique dauphin saluant humblement les visiteurs avec une légère révérence et un sourire. Certaines des caractéristiques principales d’Aquatic Kingdom sont la zone de selfie 3D, où un gros poisson sort de l’aquarium. Le royaume aquatique HNi avec près de 20 pieds de périphérie vitrée, abrite également des sections marines, végétales et tropicales avec une flore et une faune variées aux couleurs agréables. De plus, il abrite également divers animaux aquatiques comme le garrot alligator allant de 2 pieds, 2 1/2 pieds et 3 pieds, des raies pastenagues, des homards, des anguilles jusqu’à 3 1/2 pieds, des requins, des crevettes et des escargots. Le royaume aquatique est orné de roches naturelles ainsi que d’éclaboussures de bois flotté, de roches de corail artificielles.

