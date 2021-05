Un regard en arrière ⋆ 10z viral

Le meilleur film de jeu vidéo jamais réalisé n’était pas basé sur un jeu vidéo. Ce week-end, «Scott Pilgrim vs. the World» célèbre son 10e anniversaire, avec une réédition Dolby dans les salles AMC. Le film a mal fonctionné lors de sa première sortie, mais a depuis développé un culte pour ses visuels innovants, sa narration créative, ses performances gagnantes et ses personnages sympathiques.

«Scott Pilgrim vs the World» était basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Bryan Lee O’Malley. Il raconte l’histoire de Scott, un fainéant de 23 ans et bassiste dans un “terrible” groupe de garage qui patine à travers la vie sans ambition, ébranlé par le chagrin et sortant avec un lycéen. Sa vie change lorsqu’il rencontre Ramona Flowers, la fille de ses rêves (qu’il a vue pour la première fois dans un rêve).

Cependant, il y a un hic: pour sortir avec elle, il doit vaincre ses sept ex pervers, qui viennent successivement après Scott pour empêcher Ramona de passer à autre chose. Il doit affronter la ligue des ex maléfiques, tout en acceptant son propre passé pour gagner une fin heureuse.

Edgar Wright a réalisé l’adaptation cinématographique, qui était en développement parallèlement à la sortie des bandes dessinées. Michael Cera a joué le personnage éponyme avec Mary Elizabeth Windstead dans le rôle de Ramona. Le casting de soutien était également rempli de grand talent, y compris Chris Evans en tant qu’acteur célèbre et l’un des ex pervers, Anna Kendrick en tant que soeur de Scott, Aubrey Plaza en tant que méchant ami, Kieran Culkin en tant que «colocataire gay cool» de Scott, et Brie Larson dans son seul rôle sympathique à ce jour en tant que rockstar – et le propre ex diabolique de Scott – Envy Adams.

Les décors d’action sont spectaculaires, utilisant des visuels créatifs, une sensibilité de jeu vidéo et un encadrement de style bande dessinée pour donner vie à l’action. Les adversaires vaincus éclatent en pièces de monnaie plutôt que de mourir et des lumières multicolores traquent les armes des personnages. Un film avec autant de combats pourrait traîner ou se sentir répétitif, mais les images uniques insufflent une nouvelle vie à chaque bataille.

Cependant, l’esthétique du jeu vidéo et de la bande dessinée n’est pas reléguée exclusivement à l’action. Cela influence le look de tout le film. Des méta-blagues, de l’effondrement de la propriété du contenu et de l’appartement de Scott et de son colocataire, des cadres détaillant les surnoms et les traits saillants des personnages, et les représentations au néon des états émotionnels imprègnent ce monde.

Dans un marché saturé d’adaptations de bandes dessinées, «Scott Pilgrim vs the World» se distingue vraiment. La majorité de la sortie de courant a tendance à tomber dans l’une des deux catégories suivantes: soit hyper graveleuse et réaliste, comme la sortie fréquente de DC; ou des tarifs d’action amusants et amusants, reposant sur d’énormes armées CGI qui s’attaquent les unes les autres, comme la majorité des films Marvel. Ces deux formats ont créé d’excellents produits, y compris la trilogie «The Dark Knight» ou «Watchmen» pour le premier et des films comme «Thor: Ragnarok» ou tout ce qui présente Iron Man pour le second.

Aussi merveilleuses qu’elles soient, une bonne esthétique visuelle à elle seule ne rend pas un film génial. Une histoire centrale forte évite à «Scott Pilgrim» d’être tout à la mode, sans substance. À première vue, l’intrigue semble suivre les conventions d’aventure romantique standard, où le héros doit accomplir une tâche pour gagner la fille. Cependant, le film évite finalement cette attitude basée sur l’accomplissement envers les relations, où l’intérêt amoureux est le prix à la fin du voyage.

Oui, Scott doit littéralement détruire sept ex mauvais pour être avec elle, mais cette quête ne lui donne que la possibilité de sortir avec Ramona; cela ne garantit pas leur relation. La vraie victoire n’arrive pas tant qu’il n’est pas capable de se réconcilier avec lui-même, son propre passé et les torts qu’il a commis dans sa vie. Pour une intrigue romcom standard, dépeindre la victoire ultime comme le héros gagnant le respect de soi et méritant alors seulement la fille est un départ monumental de la forme de la meilleure façon.

Une autre manière dont le film se démarque est dans ses excellents personnages. Il serait si facile de permettre aux figures centrales de tomber dans des tropes unidimensionnels, mais Wright et O’Malley évitent cela magnifiquement en créant des personnages tridimensionnels imparfaits pour remplir le triangle amoureux central.

Scott est un homme ordinaire, mais son indécision et son traitement irréfléchi des femmes de sa vie présentent le véritable défi qu’il doit surmonter. À certains égards, la League of Evil Exes semble représenter les défis de Scott avec ses pires qualités. Vers la fin des deux médiums, Scott doit physiquement faire face à son côté sombre sous la forme de Nega-Scott, matérialisant ses luttes internes vers la rédemption.

Ramona aurait si facilement pu être la fille cool par excellence avec un peu de personnalité et sa contribution majeure serait son influence de «fille de rêve de lutin maniaque» sur Scott; au lieu de cela, au fur et à mesure que la bande dessinée progresse, elle se révèle beaucoup plus complexe. Elle peut être insensible et cruelle, mais elle essaie de devenir une meilleure personne.

Knives, la petite amie adolescente, oscille entre petite amie douce et aimante, stalker limite immature et jeune femme intelligente et possessive. Lorsque tous les amis de Scott disent à Knives qu’elle est trop bonne pour lui, vous avez le sentiment qu’ils ont raison, même si elle fait des choix déconcertants pour reconquérir son petit ami.

Sans surprise pour quiconque aime les films d’Edgar Wright, la partition est impressionnante. Le groupe de Scott Sex Bob-omb, bien que loin d’être poli ou bien pratiqué, a un bon son grungy, et leurs chansons sont assez agréables. Contrairement à ce que disent de nombreux personnages, ils sont loin d’être «terribles».

Mon préféré devrait être la reprise de Larson de «Black Sheep» par Metric. Le flux de paroles conscientes, associé à sa prestation convenablement désinfectée, en fait une scène vraiment spectaculaire. Wright s’est vraiment penché sur le look de la bande dessinée avec cette séquence, en utilisant des coupes, des gros plans et des lingettes pour imiter les panneaux sur la page d’une bande dessinée.

Avec de nombreux personnages centraux de divers groupes, la musique est infusée dans l’ADN du film. Il joue un rôle essentiel dans l’histoire, plutôt que de simplement fournir une bande-son amusante. Des drames relationnels se déroulent lors de concerts, des personnages se développent pendant la pratique du groupe et trois des séquences de bataille centrales se déroulent soit pendant une bataille entre les groupes, soit après un concert.

Les premières attaques d’un ancien maléfique avec un hymne de combat inspiré de Bollywood, avec des danseurs de secours démoniaques. Le troisième ex-combat voit Scott utiliser physiquement la musique pour combattre la rockstar végétalienne de Brandon Routh à travers des lignes de basse en guerre. Le rock alternatif et l’électronique s’affrontent dans le cinquième et le sixième combat, quand une «bataille des groupes» devient un combat littéral.

Ces touches démontrent l’intelligence et la créativité du film, allant au-delà des attentes pour créer un monde totalement original et passionnant. C’est dommage que lors de sa sortie initiale, le film n’ait pas attiré l’attention qu’il mérite. Cependant, au cours de l’année qui a suivi, il a été élevé au rang de culte, car de plus en plus de gens réalisent son charme et son attrait uniques. Il n’y a pas d’autre film comme «Scott Pilgrim contre le monde», et alors qu’il fête ses 10 ans, je suis au moins content que nous ayons eu celui-ci.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck