Un regard en coulisse sur l’analyse de CCI sur les fusions et acquisitions

Par Dhanendra Kumar et Ram Tamara

Un article précédent sur l’achèvement d’une décennie d’examen des fusions et acquisitions par la CCI a souligné qu’elle avait autorisé 98,8 % des dossiers de fusions et acquisitions en 20 jours en moyenne, sans en bloquer aucun. En outre, il a récemment introduit le « canal vert » innovant qui permet aux parties de demander une approbation automatique si elles sont convaincues, sur la base de leur auto-évaluation, que la transaction ne soulèverait aucun problème de concurrence. Dans le cadre de cette voie, 30 cas ont été approuvés. Moins d’une décennie après le démarrage de ses activités, la CCI est mondialement reconnue comme un organisme de réglementation mature et de classe mondiale.

Alors, que se passe-t-il à la CCI avant qu’une décision ne soit prise ? Dans les coulisses, la CCI entreprend une analyse économique rigoureuse pour évaluer les impacts probables de la transaction sur la concurrence en plus de comprendre les caractéristiques du marché. Contrairement à l’application des lois antitrust, où l’accent est mis sur l’impact économique d’un comportement qui aurait déjà eu lieu (ex-post), l’analyse économique est ex-ante dans le contrôle des fusions, comme une boule de cristal !

Il existe des analyses économiques bien définies pour définir les contours du marché d’évaluation, évaluer le pouvoir de marché avant et après la fusion – la capacité d’une entreprise à agir unilatéralement sans contrainte par ses concurrents – et le comportement probable de l’entité nouvellement fusionnée. Ceux-ci incluent, le monopoleur hypothétique (test SSNIP), pour évaluer si les parties peuvent augmenter les prix d’un montant faible mais significatif (généralement 5%) sans perdre de revenus, pour la définition du marché ; l’indice Herfindal Hirschmann (HHI) pour la concentration du marché ; des simulations de fusion et des indices de pouvoir de tarification à la hausse (UPPI) – qui mesurent si l’entité fusionnée peut augmenter les prix – pour évaluer l’impact du comportement post-fusion.

En termes de définition du marché, CCI a utilisé des méthodologies acceptées, en suivant les juridictions avancées du droit de la concurrence – elle a utilisé, le test d’expédition Elzinga-Hogarty – qui considère le mouvement du produit en question depuis et vers un marché/une région – pour définir les marchés géographiques dans la fusion Holcim-Lafarge ; marchés géographiques définis dans la transaction Jet-Etihad sur la base de paires d’aéroports origine-destination ; a utilisé l’analyse de la zone de chalandise – distance que les consommateurs étaient prêts à parcourir pour accéder à des films – pour définir le marché géographique de l’acquisition par PVR de certains multiplexes DT ; marchés géographiques définis sur la base des cercles administratifs/réglementaires dans la fusion Vodafone-Idea ; utilisé la substitution entre les ingrédients pharmaceutiques actifs pour définir les marchés de produits dans la fusion Sun-Ranbaxy.

La CCI a également suivi le rythme des juridictions avancées dans la définition du marché pour les marchés numériques nouveaux et en évolution – moteurs de recherche, médias sociaux, technologies financières, commerce électronique, etc. reconnaissant que les effets de réseau et l’innovation stimulent l’évolution du marché.

Pour évaluer la concentration du marché sur les marchés de produits et géographiques pertinents définis, l’ICC utilise le HHI – qui est la somme des parts de marché au carré des entreprises sur le marché pertinent. Alors que les États-Unis et l’UE fournissent des seuils HHI pour les marchés concentrés, modérément concentrés et non concentrés, le CCI n’en fournit aucun. On peut cependant déduire ces seuils des parts de marché approximatives des parties dans les transactions où des remèdes structurels ou comportementaux ont été imposés par la CCI.

Les parts de marché pré et post et HHI, peuvent guider les parties sur le type de notification – Formulaire I ou Formulaire II – et les remèdes pour remédier aux parts de marché et à la concentration élevées après la transaction. La consultation pré-dépôt (PFC) auprès de la CCI peut également aider à cet égard.

La Loi sur la concurrence énonce divers critères pour évaluer le pouvoir de marché de l’entité fusionnée, notamment si la transaction érigera des barrières à l’entrée, réduira le pouvoir de négociation des acheteurs, entraînera une coordination entre les entreprises sur le marché, entraînera une action unilatérale, etc. certaines d’entre elles sont des évaluations qualitatives, la simulation de fusion et l’UPPI quantifient l’impact probable de la transaction sur les prix et la production.

S’il est déterminé que la transaction aurait probablement un effet défavorable appréciable sur la concurrence, des mesures correctives peuvent être mises en place pour réduire ces inquiétudes. Les remèdes peuvent être structurels – généralement la cession de certains actifs de l’entité fusionnée pour réduire les parts de marché – ou comportementaux – des freins à certains comportements liés aux prix, à la production ou aux accords contractuels avec les fournisseurs ou les clients. La CCI a approuvé la fusion Holcim-Lafarge sous réserve de la cession par Lafarge de ses usines de Jojobera (Jharkhand) et de Sonadih (Chattisgarh), et a ordonné des remèdes comportementaux dans PVR/DT concernant les engagements de non-expansion dans des zones géographiques clés telles que Noida, Gurgaon et South Delhi pour une période déterminée.

Au cours des dix dernières années, la CCI a par ses ordonnances véhiculé le processus et la logique économique qu’elle suit en évaluant les fusions-acquisitions. Ses antécédents en matière d’approbations ont créé une certitude réglementaire qui est cruciale pour favoriser un environnement commercial favorable et de nouveaux investissements.

