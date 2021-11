Un regard plus attentif sur la grande réinitialisation – une fausse utopie vendue à nous par des charlatans

de Les humains sont libres :

Alors que nous sortons de la pandémie, attendez-vous à en savoir plus sur The Great Reset et à mieux reconstruire. Loin d’aboutir à une vie de rêve à faible émission de carbone, cependant, c’est un fantasme caricatural qui donnera encore plus de pouvoir à l’élite mondiale.

« La grande réinitialisation » est un terme qui a été utilisé assez facilement par la plupart des politiciens néolibéraux occidentaux. Si souvent, en fait, et sans explication appropriée, qu’il apparaît à l’observateur prudent comme une sorte de publicité payante.

Mais qu’est ce que c’est exactement? Le terme a pris de l’importance lors de la 50e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) en juin 2020. Il a été initialement lancé par le prince de Galles, avant d’être absorbé par la philosophie du méchant de science-fiction dystopique Klaus Schwab, fondateur. et président exécutif du WEF.

La grande réinitialisation fait référence à un plan visant à reconstruire les infrastructures mondiales « de manière durable » à la suite des ravages économiques de la pandémie de Covid-19 et à établir un traité mondial pour prévenir de futures pandémies, ou comme il est décrit plus formellement, pour « construire une architecture sanitaire internationale plus solide qui protégera les générations futures. Si vous entendez des gens parler de « reconstruire en mieux », ils font référence à The Great Reset.

La partie la plus troublante de The Great Reset est probablement à quel point elle ressemble fortement au statu quo, uniquement avec le mondialisme EXTRA. La plupart des grandes lignes du plan incluent un affaiblissement supplémentaire des frontières nationales et de l’autonomie nationale individuelle, en faveur d’une « gouvernance universelle ». Comme d’habitude, c’est la classe moyenne occidentale en voie de disparition rapide qui doit assumer ce fardeau, car leurs libertés sont encore plus restreintes pour atteindre les quotas d’activisme alimenté par les médias corporatifs.

Quoi qu’il en soit, de nombreux dirigeants mondiaux, sans aucun doute séduits par la garde-robe sinistre de Schwab à la Blofeld, ont accepté la grande réinitialisation, notamment Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Kyriakos Mitsotakis, Mark Rutte, Pedro Sánchez, Erna Solberg et Volodymyr Zelensky. . Selon John Kerry, l’administration de Joe Biden est également de la partie.

Mais l’accord général des dirigeants occidentaux est absolument typique de tout programme adopté par l’OTAN, l’ONU ou le WEF. Si un édit ou un projet de loi chargé d’émotion, politiquement vague et finalement inefficace est proposé par l’une de ces entités – chacune ressemblant à une équipe minable et globe-trotter de vendeurs d’assurances – nos politiciens décadents font la queue pour montrer la conformité la plus fervente.

En règle générale, il semble que leurs solutions à des problèmes environnementaux ou scientifiques spécifiques soient mystérieusement liées aux droits LGBTQ+, à l’équité sur le lieu de travail, aux initiatives d’ouverture des frontières et à d’autres causes de justice sociale sans rapport. C’est comme si tous leurs objectifs provenaient unilatéralement de la même source, ou impliquaient la même solution, indépendamment de la causalité ou des conséquences. Par conséquent, une réponse unie à une pandémie mondiale équivaut mystérieusement à un activisme pour les droits des trans.

Selon leurs propres mots, « aucun gouvernement ni aucune agence multilatérale ne peut à lui seul faire face à cette menace (pandémique). Ensemble, nous devons être mieux préparés pour prévoir, prévenir, détecter, évaluer et répondre efficacement aux pandémies de manière hautement coordonnée. »

Il existe de nombreux autres sentiments radicaux exprimés par Schwab et ses acolytes qui peuvent sembler banals ou menaçants. Considérez « le fossé entre ce que les marchés valorisent et ce que les gens apprécient se fermera » et « nous voulons que plus d’attention soit accordée aux experts scientifiques. Personne ne peut « s’isoler » du changement climatique, nous devons donc tous « agir à l’avance et en solidarité ». On parle beaucoup de la poursuite de « résultats plus justes et équitables ».

Les traités internationaux tendent toujours à concentrer le pouvoir. C’est l’une de ces règles de vie, pour les réalistes, car il n’y a pas d’échappatoire à la dynamique du pouvoir dans les affaires humaines. Les vrais problèmes n’ont pas souvent de solutions réconfortantes. Souvent, ils ont besoin de « solutions qui sonnent bien », qui ne sonnent pas bien dans un bulletin d’objectifs d’entreprise. Des initiatives comme The Great Reset entraînent toutes la perte progressive de l’autonomie des nations individuelles, car leur pouvoir de décision est transféré à un décideur international désincarné.

