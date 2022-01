Un regard plus attentif sur le marché immobilier : une année passée et les promesses que la nouvelle année apporte

La pandémie a incité les consommateurs à revoir l’importance de posséder une maison, ce qui a à son tour augmenté la demande de biens immobiliers résidentiels.

Nous sommes entrés en 2021 avec une économie criblée de pandémie. Le secteur de l’immobilier n’a pas tardé à préparer le terrain pour un redressement rapide, dans la façon dont il faisait des affaires. Rendre la reprise plus rapide que prévu avec une nouvelle phase de croissance, d’innovation, de technologie et de tendances d’investissement.

L’immobilier est une industrie multidimensionnelle, avec de nombreuses facettes. Alors que certains de ses secteurs ont connu un boom pendant la pandémie, certains se remettent du ralentissement auquel il a été confronté. L’immobilier industriel est l’un des secteurs les plus performants du secteur commercial, depuis plusieurs années, en fonction de la demande et des revenus. La pandémie a accéléré la demande sur le plan industriel, en particulier pour les entrepôts, les centres de données et les centres de distribution. Cette tendance a ouvert de nouvelles voies pour la croissance du secteur dans les années à venir.

L’année qui était

Un changement dans les priorités des consommateurs – Fait intéressant, les 20 derniers mois ont vu des changements drastiques dans les préférences de style de vie des consommateurs. La pandémie a incité les consommateurs à revoir l’importance de posséder une maison, ce qui a à son tour augmenté la demande de biens immobiliers résidentiels. L’importance d’avoir un espace supplémentaire dans la maison est devenue une tendance importante à l’ère de l’éloignement physique, du travail à domicile et des routines d’enseignement à domicile. La demande de logements dotés de commodités et de cantons permettant aux propriétaires de vivre plus librement et de mener une vie plus saine a également augmenté.

Inclinaison vers des projets prêts à emménager – L’année dernière, la demande d’unités prêtes à emménager a augmenté dans presque toutes les villes. C’est devenu un segment de prédilection en raison du changement de mentalité des acheteurs, pour rechercher la sécurité et éviter les risques associés aux propriétés en construction.

Augmentation de la demande dans les villes de niveau 2 et 3 et les zones périphériques – L’industrie a connu une augmentation de la demande de propriétés résidentielles dans les villes de niveau 2 et de niveau 3. Cette trajectoire ascendante de la demande a ouvert de nouvelles routes d’opportunités, pour que ces villes deviennent la prochaine destination de l’immobilier. Le désir d’un meilleur mode de vie, la culture du travail à distance et la migration inversée ont conduit à une demande accrue de logements dans les zones périphériques. En outre, cela a créé une opportunité pour les acteurs immobiliers d’explorer et d’offrir de superbes expériences à domicile à cette demande inexploitée des consommateurs et de conquérir de nouveaux marchés.

Les incitations gouvernementales ont stimulé l’industrie – Considérant le potentiel de relance du secteur immobilier, le gouvernement a proposé des politiques progressistes pour donner un coup de fouet à l’industrie. Afin de stimuler l’économie, le gouvernement a pris des initiatives pour réduire les incitations fiscales, créant un environnement propice pour encourager les acheteurs de logements. Les taux d’intérêt bas sur les prêts immobiliers ont également invariablement augmenté l’abordabilité des maisons.

Réflexion sur les ventes – Le volume des ventes du secteur résidentiel d’octobre 2020 à décembre 2020 a été multiplié par 2 pour atteindre 61 593 unités, contre 33 403 au trimestre précédent, signe d’une saine reprise, malgré les défis auxquels l’industrie est confrontée. Selon un rapport de l’industrie, les acheteurs de maison ont profité des incitatifs offerts par les promoteurs et des faibles taux d’intérêt, entraînant une augmentation des ventes résidentielles dans sept villes du pays. Après la deuxième vague, les ventes du quatrième trimestre 2021 ont récupéré à > 90 % des volumes enregistrés en 2020 dans les sept premières villes.

Marché de l’immobilier commercial – Les espaces de travail flexibles sont très demandés car non seulement ils correspondent parfaitement à la « nouvelle normalité », mais offrent également aux entreprises un moyen de réduire les coûts, d’augmenter la productivité, d’améliorer l’expérience de travail et d’offrir plus de flexibilité aux employés. En 2022, le segment du coworking devrait connaître une demande plus importante. Les entreprises rouvrant désormais progressivement, elles envisagent des horaires décalés pour leurs employés.

La vague de numérisation sectorielle – Le secteur a également connu une vague de numérisation à grande échelle. Avec le changement de paradigme, les acteurs immobiliers ont dû s’adapter à la nouvelle normalité. Des visites de sites en ligne au paiement en ligne, les développeurs utilisent des outils et des pratiques technologiques innovants à différentes étapes des opérations commerciales. Les procédures virtuelles ont changé la donne pour l’industrie pendant la pandémie et continueront de l’être, les joueurs ajoutant plus de couches à l’ensemble de l’expérience marketing.

Avenir de l’industrie en 2022 -23

La contribution du secteur immobilier au PIB du pays devrait atteindre 10 % d’ici 2030, contribuant à environ 1 000 milliards de dollars à l’économie, selon un rapport du secteur. Examinons quelques-unes des tendances clés qui façonneront l’avenir du secteur immobilier. Voici 4 tendances élémentaires clés que nous prévoyons dans les années à venir.

Centres de données– En raison de la numérisation au lendemain de la pandémie, la demande de centres de données s’est multipliée. La transformation de l’Inde en une « économie numérique » a accru la demande pour le secteur. Les principaux acteurs de l’industrie construisent désormais des centres de données pour tirer parti des premiers investissements. En conséquence, les centres de données émergent comme une classe d’actifs immobiliers attrayante avec un potentiel énorme. La demande de centres de données en Inde a augmenté en raison de la demande croissante des sociétés de technologie financière, de commerce électronique, de médias, d’éducation et de contenu. Les mesures politiques, une clientèle croissante et des exigences croissantes en matière de stockage de données d’entreprise sont tous le moteur de la croissance des centres de données en Inde.

La flexibilité est l’avenir des bureaux – La pandémie a remodelé les modèles de travail de bureau non seulement pour les employés mais aussi pour les employeurs. Les entreprises leaders ont déplacé leurs bureaux vers des lieux de coworking et continuent de le faire pour optimiser les coûts et obtenir un meilleur engagement des employés dans les circonstances actuelles. Les options de travail flexibles sont devenues les espaces de travail de choix pour toutes les entreprises. Les entreprises fragmentent leurs bureaux entre les villes de niveau 1 et de niveau 2, offrant une flexibilité aux employés.

L’émergence de la multipropriété dans le commerce – La propriété fractionnée est l’endroit où les investisseurs mettent collectivement de petites sommes d’argent pour posséder individuellement une fraction d’une propriété de grande valeur dans le but d’obtenir des rendements élevés au fil du temps. Les plateformes d’investissement en ligne poursuivent les investisseurs en offrant la propriété fractionnée avec des rendements élevés. Contrairement aux fonds communs de placement et aux actions, où des réglementations claires sont en place, la propriété fractionnée dans l’immobilier commercial est un concept relativement nouveau ciblant un bassin plus large d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs individuels et d’investisseurs fractionnaires. Le concept a gagné en popularité et est en passe de réduire le fardeau financier de l’unique investisseur de la propriété.

L’abordabilité est là pour rester – En 2021, nous avons vu le segment abordable comme la principale préférence des acheteurs. Plus de la moitié de la demande de logements dans les principaux marchés a été tirée par le segment abordable. À partir de là, l’année à venir a offert aux développeurs une chance de se concentrer sur l’optimisation des coûts, malgré l’augmentation des prix des intrants, en déployant la technologie et en apportant de l’innovation à leurs offres pour maintenir le segment à flot en 2022 et répondre aux demandes des consommateurs.

L’essor de la livraison sur le dernier kilomètre – La pandémie a accéléré le rythme de l’industrie du commerce électronique pour répondre aux besoins des consommateurs en matière d’achats à domicile accrus. L’exécution rapide et la distribution rapide des commandes sont devenues une priorité de chaque expérience d’achat en ligne. Cela a conduit à une livraison sur le dernier kilomètre avec des points de contact d’entreposage locaux spécifiques à la ville. Poussé par la vague montante du commerce électronique, des consommateurs à la recherche de domicile, le concept de ces micro-entrepôts a créé une forte demande sur le marché. Dans les années à venir, les micro-entrepôts deviendront un phénomène courant, de plus en plus d’acteurs l’adopteront dans tout le pays.

Conclusion

Comme mentionné ci-dessus, les projections et les tendances de l’industrie suggèrent que l’avenir de l’immobilier indien semble non seulement brillant, mais qu’il devrait gravir les échelons dans les années à venir. Il existe plusieurs dynamiques qui continueront d’impacter les multiples façades de l’industrie immobilière, telles que : les prix, le comportement des acheteurs, le changement démographique, le coût des matières premières en général. Par conséquent, on peut dire que les propriétés abordables et autonomes avec une approche centrée sur l’expérience du consommateur sont l’avenir de l’immobilier pour au moins les 5 à 7 prochaines années.

(Par Bijay Agarwal, MD, Groupe Sattva)

