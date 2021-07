Un regard plus attentif – WWD

Alors que les Jeux olympiques d’été de Tokyo ont déjà eu plusieurs problèmes parmi ses organisateurs et avec sa gestion du COVID-19, quelques autres controverses ont surgi au sein des uniformes olympiques de certains athlètes.

Plusieurs controverses concernant le racisme, le sexisme et les violations des droits humains ont fait la une des journaux à l’approche des Jeux de Tokyo, allant de l’équipe féminine norvégienne de beach handball portant des shorts au lieu de bas de bikini pendant un match à l’uniforme officiel australien potentiellement fabriqué avec du coton du Xinjiang, qui est liée au travail forcé et aux violations majeures des droits humains.

Ici, WWD résume certaines des controverses entourant les uniformes des Jeux olympiques d’été de Tokyo. Lisez la suite pour en savoir plus.

Équipe de Norvège féminine de beach handball

Les spectateurs ont été bouleversés par une décision contre l’équipe féminine de handball de plage de Norvège le 20 juillet, où les athlètes féminines ont été condamnées à une amende pour leur décision de porter des shorts au lieu du bas de bikini requis lors d’un match du Championnat d’Europe.

La Fédération européenne de handball a infligé à chaque joueur une amende de 150 euros (environ 177 $), soit une amende totale de 1 500 euros.

Alors que les joueurs de handball masculins sont autorisés à porter des débardeurs et des shorts, les joueurs féminins sont tenus de porter des hauts et des bas de bikini.

L’équipe norvégienne paiera l’amende ; cependant, ils font campagne pour changer le code vestimentaire du sport depuis 2006 et continueront leur combat jusqu’aux Jeux olympiques.

L’équipe a informé la fédération avant le match qu’elle porterait un short au lieu d’un bas de bikini afin de faire une déclaration contre le code vestimentaire du sport. L’équipe a écrit au sujet de la décision dans une publication Instagram partagée mardi, déclarant : « Nous sommes également très fiers de faire une déclaration lors de la finale de bronze en jouant en short au lieu du bas de bikini requis ! Nous sommes submergés par l’attention et le soutien du monde entier ! Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et contribuent à faire passer le message ! Nous espérons vraiment que cela entraînera un changement de cette règle absurde ! »

Casquette d’âme

Début juillet, il y a eu un tollé parmi les athlètes et les fans lorsque la Fédération internationale de natation (également connue sous le nom de FINA) a interdit Soul Cap, une entreprise appartenant à des Noirs qui crée des bonnets de bain plus grands qui accueillent et protègent mieux les cheveux naturels.

Les fondateurs de Soul Cap, Michael Chapman et Toks Ahmed-Salawudeen, se sont entretenus avec la BBC plus tôt ce mois-ci au sujet de l’interdiction, déclarant que la fédération avait rejeté leur produit parce qu’à leur “meilleure connaissance, les athlètes participant aux événements internationaux n’ont jamais utilisé, ni n’ont besoin d’utiliser , des casquettes de cette taille et de cette configuration.

Ils ont également déclaré que l’interdiction était due au fait que Soul Cap ne suivait pas la “forme naturelle de la tête”.

Les fondateurs ont également commenté l’interdiction de la page Instagram de Soul Cap, écrivant : « Pour les jeunes nageurs, se sentir inclus et se voir dans un sport à un jeune âge est crucial. Le récent licenciement de la FINA pourrait décourager de nombreux jeunes athlètes de pratiquer ce sport alors qu’ils progressent dans la natation de compétition locale, régionale et nationale.

En raison du contrecoup, la fédération révise l’interdiction et a publié une déclaration qui se lisait en partie : « La FINA s’engage à veiller à ce que tous les athlètes aquatiques aient accès à des maillots de bain appropriés pour la compétition où ces maillots de bain ne confèrent pas d’avantage compétitif. La FINA examine actuellement la situation en ce qui concerne Soul Cap et des produits similaires, comprenant l’importance de l’inclusivité et de la représentation. »

Asics

Le comité olympique australien a fait face à un contrecoup plus tôt cette année lorsqu’il a révélé que ses uniformes olympiques officiels seraient conçus par la marque de sport Asics. La marque, parmi beaucoup d’autres, a été prise dans une controverse sur l’utilisation potentielle de coton du Xinjiang, une région de Chine qui abrite une grande population de Turcs ouïghours, dans les uniformes.

Le Xinjiang et son coton sont en proie à la controverse depuis la publication d’un rapport de 2020 de l’Australian Strategic Policy Institute, qui a identifié 27 usines dans les neuf provinces chinoises utilisant plus de 80 000 Ouïghours comme travailleurs forcés entre 2017 et 2019. L’attention accrue portée au Xinjiang coton a encouragé les États-Unis à interdire le matériau en janvier.

Asics et le Comité olympique australien ont été critiqués lors de la sortie des uniformes officiels en mars, confrontés à des questions sur l’utilisation du coton du Xinjiang. Un contrecoup s’est ensuivi lorsqu’Asics a publié une déclaration sur les réseaux sociaux en Chine concernant l’utilisation du matériau, déclarant que la société continuerait à acheter du coton au Xinjiang malgré que d’autres sociétés aient mis fin à leur utilisation.

Asics a ensuite publié une autre déclaration sur les uniformes en coton et australiens qui faisait marche arrière sur l’original.

“Nous clarifions actuellement que la déclaration en question n’était pas autorisée, car ce n’est pas notre position officielle de l’entreprise sur cette question”, indique le communiqué. “Et nous pouvons confirmer que l’uniforme de l’équipe olympique australienne ne contient pas de coton provenant du Xinjiang et n’a pas été fabriqué dans cette région.”

L’athlète paralympique Olivia Breen

Avant les Jeux d’été de Tokyo, l’athlète paralympique Olivia Breen s’est prononcée contre une femme officielle aux championnats d’Angleterre qui lui a dit que ses mémoires étaient trop courts et inappropriés.

«Elle était comme,« vos mémoires sont trop révélateurs. Je pense que vous devriez acheter une paire de shorts », a déclaré Breen lors d’une interview avec Sky News mardi. « Je ne savais pas quoi dire. J’ai juste eu l’air sans voix et je lui ai juste dit : ‘Tu plaisantes ?’ Et elle a dit ‘non, je pense que tu devrais envisager d’acheter une paire de shorts.’ J’ai juste regardé mon coéquipier et je ne savais pas quoi dire. [The officials] ne devrait tout simplement pas nous dire ce que nous pouvons et ne pouvons pas porter. Je les porte depuis neuf ans de ma carrière et je n’ai jamais eu ce genre de problème auparavant.

Breen a également écrit à propos de l’incident sur Twitter, spéculant si la même critique serait adressée à un athlète masculin.

“[The incident] m’a fait me demander si un concurrent masculin serait critiqué de la même manière », a-t-elle écrit. « J’espère qu’aucune autre athlète féminine n’a eu de problèmes similaires. Je reconnais qu’il doit y avoir des règlements et des directives concernant les tenues de compétition, mais les femmes ne devraient pas se sentir gênées par ce qu’elles portent en compétition, mais devraient se sentir à l’aise et à l’aise.

Breen espère pouvoir continuer à porter le slip lorsqu’elle participera aux Jeux paralympiques de Tokyo en août.

