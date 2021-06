Un regard poétique | Critique de livre : Mellowed with Years de Debasis Panigrahi

Le tollé du moraliste dans le poète contre la civilisation industrielle moderne est palpable : “Les humains ont longtemps/sauvage la mère nature/et maintenant elle/s’arrache la vengeance,…” (de La vie au temps de la couronne).

Par Deba Prasad Nanda

Le recueil de poèmes, Mellowed with Years de Debasis Panigrahi, est un livre qui reflète l’expérience vécue du poète. Et on peut facilement détecter son auto-réflexivité : « Mais parfois,/Quelque part,/En voyage,/on souffle,/pour se regarder… » (extrait de Droits). Le regard est autant tourné vers l’extérieur que posé sur soi. Autocritique, auto-conceptualisation vont de pair dans ces poèmes. Mais le moi n’est pas abstrait des autres. Les poèmes ont une capacité intrinsèque à s’élever au-dessus des limites individualistes étroites pour entrer en résonance avec les autres. Le décor est planté par la pandémie. Dans un sens, l’universel et le particulier se mélangent harmonieusement : « Aussi, nous sommes tous craintifs/et craintifs/et fragiles jusqu’à la moelle » (de Lockdown Monologues). Le tollé du moraliste dans le poète contre la civilisation industrielle moderne est palpable : « Les humains ont longtemps/sauvage mère nature/et maintenant elle est/se venge,… » (de La vie au temps de la couronne).

L’ambivalence de la modernité envers la déraison a été décrite de manière vivante par Panigrahi dans deux poèmes : When the Mind Plays Games et Sanity. Ils mettent en relief avec audace comment l’inconscient s’affirme d’une manière qui laisse l’agent impuissant : « Je me réveille tous les matins/avec un sentiment épouvantable/que quelque chose de terrible/ va se passer. faire l’expérience du / du pressentiment en train de jouer / lui-même » (extrait de When the Mind Plays Games). Ce jeu est au-delà de l’explication rationnelle/scientifique ; seules des significations peuvent y être attachées. Même alors, rien ne garantit que l’on ne deviendrait pas parfois opaque à soi-même. Et Sanity explore la frontière fragile et floue entre raison et déraison, sans privilégier l’une par rapport à l’autre.

Les poèmes de Panigrahi sont très élaborés dans l’éthos et les sensibilités postmodernistes. Appelez cela spiritualité ou religiosité, c’est un fil conducteur qui marque ses poèmes. De plus, la romance avec la ville de Cuttack et les distinctions qui lui ont été décernées (à Cuttack) sont une vénération du local et, par conséquent, intime. Et quiconque parcourt ces poèmes remarquera que l’hésitation – l’évitement de la certitude – renforce l’ensemble de l’œuvre.

Deba Prasad Nanda est professeur agrégé, Deshbandhu College, Université de Delhi

Adouci par les années

Debasis Panigrahi

Publication de rubriques

Pp 105, Rs 225

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.