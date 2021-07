Un regard qui donne à réfléchir sur l’expérience des vétérans ⋆ .

La plupart d’entre nous ne comprendront jamais l’armée, encore moins ce qui hante les anciens combattants.

Notre vision de celui-ci est teintée par la politique et le manque d’expérience personnelle, mais pour ceux qui s’y joignent, cela reste avec eux toute une vie.

This Is Not A War Story est un film du producteur exécutif Rosario Dawson qui jette un regard sombre sur l’expérience des vétérans.

This Is Not a War Story dévoile son récit avec un mélange unique de fiction et de réalité à la fois dramatique et intime.

Dawson et la réalisatrice et actrice Talia Lugacy ont capturé un segment de la population qui passe souvent inaperçu, volant sous le radar pour utiliser un jeu de mots qui frappe un peu trop près de chez lui.

Sam Adegoke (Dynasty) incarne le vétéran du combat Will LaRue. Nous le rencontrons peu de temps après avoir regardé les derniers instants de Timothy Reyes (Danny Ramirez), qui passe inaperçu dans le métro de New York – jusqu’à sa mort dans une rame de métro.

Comme beaucoup d’autres anciens combattants, le souvenir obsédant de son séjour à l’étranger s’est avéré trop lourd à supporter pour Timothy alors qu’il couvrait ses souvenirs d’un flux constant de médicaments, souvent fournis par les installations médicales de l’Association des anciens combattants, mais également acquis illégalement pour compléter son besoin disparaître.

En tant que mentor de pair à pair, Will le prend particulièrement mal. L’une des rares choses qui le maintiennent à flot est sa participation à un groupe artistique de vétérans.

Une bonne partie de This Is Not A War Story se déroule au sein de cette petite communauté et présente un casting de vétérans de l’Irak et du Vietnam, ainsi que leurs œuvres d’art originales, leur poésie et leur musique.

Je ne sais pas dans quelle mesure leur dialogue a été écrit ou a partagé leurs propres expériences, mais cela donne une impression d’autorité aux personnages qui entourent ces vraies âmes, ainsi que le but du studio d’art.

En transformant leurs propres uniformes militaires et ceux qu’ils ont donnés en papier, ils transforment leur chagrin, leur culpabilité et leur honte en quelque chose de beau et de significatif. La première étape consiste à entrer dans le bâtiment et à se connecter avec d’autres personnes qui, comme eux, ont besoin de distraction et de connexion pour rester à flot.

À partir de là, ils déchirent leurs uniformes (ce qui en soi fournit une catharsis satisfaisante qui ne se lasse jamais) et se lient aux autres, partageant des histoires et offrant des épaules sur lesquelles s’appuyer pour les faire traverser leurs moments les plus difficiles.

C’est là que Will rencontre Isabelle (Lugacy), une ancienne combattante et députée récemment démobilisée, en désaccord avec son frère et sa mère (Francis Fisher) à propos de sa décision de rejoindre les Marines, ce qui rend son retour aussi insupportable que son déploiement.

Lorsqu’Isabelle et Will commencent à se connecter à un niveau plus profond que leur service et leur art, la responsabilité que Will ressent dans la mort de Timothy le force à s’isoler, laissant Isabelle confuse.

Grâce à leur relation, les peurs profondes que ressentent les vétérans de combat à leur retour se manifestent alors qu’Isabelle espère qu’en attelant son chariot à Will, elle réapprendra à vivre, en suivant ses traces apparemment réussies.

Mais Will sait mieux. Tout le monde dans sa position affiche des visages courageux pour ceux qui l’entourent. C’est pour cela qu’ils ont été formés. Le retour aux États-Unis les rend vulnérables non seulement à cause de ce qu’ils ont vécu, mais à cause de cette formation.

Cacher leur douleur à la société, à leurs proches et même les uns aux autres perpétue le cycle, et leurs chances de rétablissement complet, face à leurs défis uniques, diminuent.

À chaque faux pas, ils portent seuls le fardeau parce que la société reste dans l’ignorance du grand impact que le fait d’être la puissance des États-Unis d’Amérique dans les pires situations du monde a pour nos troupes.

Aussi horribles que soient leurs expériences, ils se partagent les uns les autres et l’enclave des artistes est une bouée de sauvetage, mais comme le film l’exprime, tout le monde ne peut pas être sauvé.

This Is Not A War Story ne peut pas faire de miracles, mais cela initie une conversation que, en tant que nation, nous devons avoir.

Chaque pas effectué par les anciens combattants peut être ténu, car ils cherchent à se racheter pour des actions basées sur des décisions qu’ils n’ont pas prises dans une société qui préfère fermer les yeux plutôt que d’accepter pleinement les réalités de la guerre.

Et de peur que vous ne décidiez de faire de la politique ici, le film ne parle pas plus de droite et de gauche que de bien et de mal. Une scène le rend très clair.

Alors que le groupe est engagé dans leurs efforts artistiques et bavarde sur leurs différentes expériences, un vétéran parle de marteler le trottoir avant les élections de 2008 pour ramener ses troupes à la maison après l’occupation étrangère sans fin en Afghanistan.

Leurs relations avec le DNC ont été accueillies favorablement par l’éventuelle administration Obama, qui a promis d’agir s’ils étaient élus. Ils ne sont allés nulle part avec le RNC. En fin de compte, cela n’avait pas d’importance.

Comme le dit l’homme : « Vous connaissez le reste. Obama se fait élire, la gauche s’endort, la guerre continue et nous y voilà.

This Is Not A War Story présente son histoire sans préjugés, et le résultat est une gifle aux téléspectateurs. Peu importe où vous vous situez politiquement. Nous devons embrasser le combat et tous les anciens combattants et cesser de nous cacher la tête dans le sable à propos de leur sort.

Leur voyage à l’étranger est assez difficile. Une fois de retour, ils doivent être accueillis à bras ouverts, recevoir le soutien dont ils ont besoin pour mettre cela derrière eux et recommencer à la maison.

Ce que This Is Not A War Story accomplit est aussi remarquable qu’il donne à réfléchir. Espérons que cela inspirera d’autres à porter le flambeau, en mettant en lumière l’expérience des vétérans d’une manière riche et bienveillante.

This Is Not A War Story joue toujours sur le circuit des festivals. S’il y a un festival près de chez vous, vous devriez le vérifier. Il sera disponible au public en 2022.

