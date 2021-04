Un regard statistique sur la saison de Thibaut Courtois

L’incroyable effort défensif du Real Madrid pour la saison 2019-2020 a permis au club de ne concéder que 25 buts en championnat national pour décrocher le 34e titre du club en Liga. S’il était inévitable que les joueurs ne soient pas en mesure de reproduire à nouveau ce record défensif impeccable, très peu de gens s’attendaient à la baisse considérable de la qualité défensive qui a suivi cette saison (le Real Madrid a concédé 37 buts en 37 matches toutes compétitions confondues). ). Certes, le club a beaucoup souffert de blessures, en particulier de joueurs défensifs clés comme Sergio Ramos, Dani Carvajal et Fede Valverde, et la forte congestion des matches due au début tardif de la saison (ainsi que de jouer dans plusieurs compétitions) a fatigué beaucoup l’équipe.

Un joueur n’a cependant pas vu une baisse de sa qualité depuis la saison dernière: Thibaut Courtois. Alors que le buteur belge a connu un début difficile pour son deuxième passage à Madrid, il est devenu l’un des joueurs les plus fiables de Los Blancos. Il a été excellent la saison dernière, étant un facteur clé de l’incroyable bilan défensif du club, et cette saison, il a sauvé le club de l’embarras plus d’une fois avec ses capacités de gardien de but de premier ordre.

Une visualisation détaillant la relation entre les buts attendus après le tir et les buts encaissés pour chaque gardien de but de la Liga (minimum 5 matchs joués cette saison). Les gardiens de but trop performants seront au-dessus de la ligne noire, tandis que les gardiens de but peu performants seront en dessous.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, Courtois s’est classé au-dessus de la moyenne de tous les gardiens de but de la Liga cette saison en termes de buts attendus après le tir (PSxG). Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la métrique, les objectifs attendus après coup évalue la probabilité qu’un tir entre, en tenant compte de la chance du gardien de sauver le tir. Le Real Madrid (et Thibaut Courtois en particulier) devrait concéder 23,7 buts lors de ses 28 matches de Liga cette saison. Cependant, Courtois n’en a concédé que 23, prouvant que le Belge a mieux performé qu’il n’aurait statistiquement dû de près d’un but.

Bien que cela puisse ne pas sembler être une surperformance, cela a une grande signification sous-jacente. Comme on peut le voir dans le visuel ci-dessus, il n’y a que quelques gardiens qui ont été meilleurs que Courtois en termes de PSxG cette saison – Jan Oblak, que personne ne peut nier a eu la saison d’une vie, Marc Andre ter Stegen, qui a été bon, mais a été blessé en début de saison et ses chiffres sont biaisés dans une direction positive en raison de moins de matches disputés, et Marko Dmitrovic d’Ebiar, qui a tranquillement eu une saison de classe. Le fait que Courtois soit toujours performant à un niveau toujours élevé malgré les lacunes défensives du Real Madrid cette saison prouve à quel point il est vraiment bon.

Un graphique des positions que chaque but que le Real Madrid / Thibaut Courtois a concédé détenait alors qu’il franchissait immédiatement la ligne de fond pour entrer dans le but (cela doit être lu comme si le spectateur faisait face au but de front). La plupart des buts concédés par Courtois sont allés à sa gauche, et il a tendance à concéder lorsque les tirs sont profonds dans les coins du filet.

Si vous avez manqué mon dernier article (consultez-le ici), J’ai discuté de la domination du Real Madrid sur le coup de pied cette saison. Une grande raison à cela a été Thibaut Courtois. Courtois utilise son cadre de 6’7 » pour remporter 8,5% des centres qui entrent dans sa surface de réparation, un nombre relativement élevé compte tenu des autres gagnants de balle qu’il a pour sa défense, comme Sergio Ramos, Raphael Varane et Casemiro. Sa présence au banc des pénalités a été une grande raison pour laquelle le Real Madrid n’a concédé que 6 buts sur coups arrêtés cette saison, deux sur coups francs et quatre sur corner.

En ce qui concerne les tirs au but, Courtois a vu une amélioration par rapport à la saison dernière, contrairement au reste de l’équipe. Le Real Madrid a concédé neuf pénalités cette saison (contre 4 la saison dernière), et Courtois en a sauvé deux (un taux d’arrêts de 22,2%, le plus élevé de toute saison de sa carrière). La saison dernière, Courtois n’a fait face qu’à deux des quatre pénalités concédées par le Real Madrid, et il n’a réussi à sauver aucun d’eux.

En possession, il y a quelques tendances intéressantes qui méritent d’être discutées. Premièrement, à chaque saison au Real Madrid, Courtois a progressivement touché le ballon plus qu’il ne l’avait fait la saison précédente. Cette saison, il a en moyenne 36,4 touches par match, contre 33,9 lors de la saison 2019/20 et 32,7 lors de la saison 2018/19 (il est intéressant de noter qu’il n’a en moyenne que 32,3 touches par match lors de sa dernière saison à Chelsea). Il a également complété plus de passes à courte portée cette saison, 16,0 par match, et il effectue des passes courtes à un taux plus élevé que jamais (99,8%). Il tente également plus de passes plus longues (14,0) cette saison, et il les complète à un taux beaucoup plus élevé (54,7%) que lors des saisons précédentes à Madrid (contre 45,8% la saison dernière).

Cette augmentation à la fois du volume de passes qu’il tente et du rythme auquel il les complète est très révélatrice de l’importance qu’il est pour cette équipe du Real Madrid et de la façon dont il s’adapte à la nouvelle tendance des gardiens de but à être en possession. Florentino Perez n’a pas racheté Courtois à l’été 2018 avec ses talents de joueur de balle à l’esprit, mais il est rassurant de voir ces petites améliorations dans son jeu basé sur la possession chaque année de Thibaut.

Il n’y a eu qu’un seul problème avec l’augmentation du temps passé sur le ballon par Courtois cette saison; il a fait plus d’erreurs de possession. Dans toutes les compétitions cette saison, Courtois a commis cinq erreurs qui ont conduit à des tirs adverses, contre seulement deux la saison dernière (et il n’a commis aucune erreur lors de sa première saison à Madrid). Courtois est connu pour faire des passes occasionnelles mal placées ou prendre trop de temps sur le ballon, et vous pouvez garantir au moins un moment à chaque match de Courtois qui vous fera retenir votre souffle alors qu’un adversaire le poursuit dans la surface de réparation avec le ballon. à ses pieds, ou quelqu’un arrive très près de bloquer l’un de ses dégagements.

Bien que cette saison n’ait pas été parfaite pour le Real Madrid, on ne peut pas affirmer que Thibaut Courtois a été tout sauf monumental pour Los Blancos. Ses capacités d’arrêt de tir sont parmi les meilleures au monde et ses améliorations dans son jeu de possession semblent assez prometteuses. Bien qu’il ne soit peut-être pas du bon pied à Madrid, il est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe du Real Madrid.