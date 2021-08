Un regard sur La Cueva de La Loba où la structure des perspectives d’avenir est visualisée

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Quand le sport de la boxe fait partie de la vie, on cherche un moyen de le tatouer sur la peau pour l’avoir comme plante dans l’âme, et en soi, tous les boxeurs actifs savent à coup sûr que le jour le moins attendu viendra le temps de raccrochez les gants dans le placard des souvenirs. Par conséquent, ils doivent se préparer consciencieusement à ce que la vie leur réserve, car il n’y aura plus d’entraînement plus rigoureux pour les engagements sur le ring, et frapper un pair, mais si l’addiction aux huées, aux applaudissements, à la noisette, les cris déchiquetés des fans de redbone, conscients qu’un nouvel horizon s’approche, très différent de celui utilisé dans leurs routines concernant le sport. Et beaucoup choisissent de suivre la mère de tous les vices, qui est l’oisiveté atroce, ce qui conduit à de nombreuses addictions qui ne sont recommandées à personne, mais d’autres plus astucieuses s’ils en abusent et choisissent de suivre l’écart qu’ils ont déjà bien fait, que est , ils adhèrent à l’environnement du mamporro loué au niveau des entraîneurs expérimentés, des promoteurs, des publicistes, des représentants, des commentateurs et le cas de Zulina Muñoz, qui d’avance nous savons qu’en dehors du talent et de la bravoure sur la scène courageuse, elle a le travail d’infirmière et facile elle est impliquée dans deux ou trois activités, car c’est une femme aux multiples facettes. C’est pourquoi ce n’est pas une surprise ni pour les locaux ni pour les étrangers qu’il ait cherché les moyens nécessaires pour ouvrir son magasin et perpétuer la tradition familiale des gantelets avec discipline. Et faisant écho et se vantant de son surnom de bête, il a baptisé le gymnase “La Cueva de La Loba”. Et de notre coin neutre, nous lui donnons le coup de chance et puisse-t-il continuer à récolter des bénédictions à gauche et à droite.