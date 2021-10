Un regard sur la façon dont les RH d’Amazon prennent du retard

Un e-mail envoyé à Jeff Bezos par un employé de l’entrepôt d’Amazon a lancé une enquête interne qui a révélé que le géant du commerce électronique prend du retard lorsqu’il s’agit de soutenir ses 1,3 million d’employés, selon le New York Times.

Des licenciements injustifiés à la perte d’avantages sans avertissement, les employés à l’intérieur de l’entrepôt et ceux qui administrent les congés se sont retrouvés au bord de l’épuisement professionnel et ont sacrifié leur vie pour compenser d’innombrables problèmes de RH liés aux congés payés et non payés. Les employés ont eu du mal à joindre les gestionnaires de cas, et les notes des médecins semblent tout simplement disparaître à mesure que les chèques de paie étaient amarrés.

Pour ajouter au dysfonctionnement, l’équipe d’Amazon n’avait aucune politique pour s’adapter aux lois locales comme celle de son État d’origine. Un employé demandant un congé sans solde en vertu d’une protection juridique de l’État de Washington pour les victimes de violence domestique a été licencié de l’entreprise pour non-respect des délais. Le procureur général de l’État de Washington qui s’est occupé de son cas a qualifié son licenciement d' »échec » et de représailles qui ont violé la loi de l’État, selon le NYT.

Vous pouvez aller lire l’article du New York Times dès maintenant. Cela vous rappellera que l’attention d’Amazon sur l’expérience client et la technologie ne s’étend pas aux employés qui font fonctionner la machine.