Un regard sur la nouvelle marque d’accessoires Iuri – WWD

Inspiré par l’architecture et fabriqué en Italie, Iuri est une marque d’accessoires émergente axée sur les sacs en cuir. Il a été créé à Milan par Jure Stropnik en 2019 après avoir été basketteur professionnel en Slovénie – son pays d’origine – puis diplômé en économie à Berlin, et finalement travaillé dans des entreprises comme Ermenegildo Zegna et Pringle of Scotland.

Alliant formes géométriques et couleurs monochromes, les collections d’Iuri mélangent des styles saisonniers avec des variations sur le sac Container signature avec un motif en trois dimensions et le sac à main Iuri portant une poignée annulaire et une poche avant qui cache un porte-cartes assorti. Récemment, Stropnik a également collaboré avec Bora Aksu pour développer des accessoires pour la collection automne 2021 du créateur turc.

Avec des prix allant de 320 euros à 490 euros, les sacs Iuri sont disponibles via le site de la marque, où ils sont présentés dans des espaces virtuels réalistes développés par le studio de production d’images italien Nova Visualis, dont Iuri Room et Iuri Museo présentant les lignes printemps et automne 2021, respectivement.