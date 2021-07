Un regard sur la première scène de sexe de Final Fantasy, 20 ans plus tard

Aucune rencontre amoureuse rendue dans la fiction, le jeu vidéo ou autre, n’a eu un impact aussi profond sur moi que ce moment.Image : Square Enix

Le 20e anniversaire de Final Fantasy X a lieu cette semaine, et bien que ce ne soit pas mon Final Fantasy préféré, c’est celui auquel je reviens chaque fois que je pense au sexe. Non, pas comme vous le pensez probablement (bien que Kimahri Ronso, s’il le voulait, pourrait l’obtenir). Mais Final Fantasy X représente pour moi l’un de ces moments d’adolescence fondamentaux dans lesquels le sexe est passé de quelque chose que je connaissais et dont j’étais conscient à quelque chose que je désirais.

Final Fantasy X est sorti il ​​y a 20 ans quand j’avais 14 ans. C’était le premier jeu Final Fantasy sur PlayStation 2, et à ce moment-là, j’étais devenu un grand fan de Final Fantasy, donc, naturellement, j’ai ajouté cette nouvelle entrée à ma collection. C’était aussi le premier Final Fantasy avec doublage, et je n’oublierai jamais d’entendre Tidus parler de son histoire alors que les notes de piano emblématiques de “To Zanarkand” de Nobuo Uematsu jouaient en arrière-plan.

Je me souviens très bien avoir apprécié Final Fantasy X bien plus que FFIX. J’ai découvert la série à travers l’esthétique futuriste de FFVII et FFVIII. Donc, à mes yeux inexpérimentés, FFX était un retour à ce que j’étais plus familier que le high-fantasy de FFIX, qui était lui-même un retour à la forme high-fantasy des six premiers jeux. J’ai adoré le combat et la façon dont il m’a permis d’utiliser tout mon groupe à tout moment. Son histoire était intéressante et je me suis bien mieux connecté avec son équipage hétéroclite de personnages que les ensembles de FFIX, que je pensais tous puérils, et FFVII qui étaient, pour un homme, complètement sans rapport.

Mon moment préféré dans tout Final Fantasy XScreenshot : Square Enix

Je pense que ma connexion avec les personnages de FFX était la raison pour laquelle ce moment dans la forêt de Macalania a résonné si profondément en moi. Tidus était chaleureux et drôle, contrairement à Squall ou Cloud, et Yuna était un personnage de type princesse qui comptait sur les gens pour la protéger mais avait sa propre force qui l’empêchait d’être une demoiselle en détresse. Je les ai expédiés immédiatement.

À 14 ans, j’étais encore à deux ans du moment où je commencerais sérieusement mon éveil sexuel à travers la fic slash de Yu Yu Hakusho. Je savais ce qu’était le sexe et, à ce moment-là, j’étais à la portée de la puberté. Ce n’était pas comme si j’ignorais le concept de désir. C’était plutôt comme si le désir ne m’avait jamais affecté. J’avais le béguin pour les garçons fictifs (criez à Tuxedo Mask de Sailor Moon, l’OG) mais mes pensées à leur sujet se limitaient à des fantasmes chastes de mariage et d’enfants.

Mais en regardant Tidus et Yuna dans cette forêt, j’ai réalisé : « Oh, maintenant c’est ce que je veux. »

La scène dans la forêt de Macalania est tout à fait magnifique. Tidus, après avoir réalisé le sort de Yuna, la rencontre dans un magnifique lac au milieu d’une forêt littéralement scintillante. Alors qu’il l’attire pour la réconforter, il dit qu’il sera à ses côtés alors qu’elle fait face aux épreuves qui la rapprochent de plus en plus de la mort. Les deux s’embrassent alors et tombent dans une étreinte sous-marine. C’est probablement le moment le plus romantique d’un jeu Final Fantasy, et c’est certainement le plus sexy. Même moi, à mon âge naïf, j’ai compris que leurs deux corps tourbillonnaient l’un autour de l’autre, entièrement habillés, mais que le bout des doigts se touchait tendrement était une métaphore du sexe. (Et ne prétendons pas que les sons doux et tendres de “Suteki Da Ne” n’augmentent pas l’énergie sexuelle du moment.)

Jusque-là, je considérais le sexe comme quelque chose que les gens faisaient quand ils étaient attirés les uns par les autres de la même manière que les gens mangeaient quand ils avaient faim. C’était la satisfaction d’un besoin physique et non émotionnel. Mais Final Fantasy a finalement lié le sexe à une émotion que je pouvais comprendre : l’amour. J’ai vu ces deux personnes attirantes et j’ai vu la tendresse, l’affection et l’amour qu’elles avaient l’une pour l’autre se manifester par un acte physique. Et, mon garçon, mon attention a été affamée, un cul noir de 14 ans allant dans une école à prédominance blanche aurait tué Sin plusieurs fois pour un peu de tendresse, d’affection et d’amour.

Je possède toujours ma copie originale de FFX ainsi que plusieurs autres, y compris la version PS4 du jeu sortie en 2015. Comme cette ancienne copie, le “baiser” entre Tidus et Yuna est resté avec moi depuis. Dans mes souvenirs, je me souviens de moments tendres entre Linoa et Squall et Garnet et Zidane mais très peu de baisers. Et aucun couple dans l’histoire de Final Fantasy n’a jamais eu un baiser rendu avec autant d’amour avec la puissance de traitement époustouflante de la PS2. Il tient toujours.