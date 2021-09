Un regard sur le mariage profondément controversé de Blake Lively et Ryan Reynolds

“Notre mariage devenait un désastre, et nous ne savions pas quoi faire, alors nous avons appelé Martha!” Lively a rappelé à Vogue en 2014. “Elle a dit:” Ne vous inquiétez pas. Je vais m’en occuper. ” Elle a envoyé son équipe pour nous sauver.”

Envoyé en Caroline du Sud, l’équipage de la doyenne domestique a opéré sa magie. Des desserts triés sur le volet dans les meilleures boulangeries de Charleston – des barres s’mores de Bakehouse Charleston, des tartelettes au cheesecake aux myrtilles et des mini-shortcakes aux fraises de Caviar & Bananas – ont été empilés sur des plateaux, des assiettes à gâteaux et dans des paniers, tout comme le passionné de pâtisserie Lively l’avait espéré. Un gâteau à la vanille et à la crème aigre à quatre étages avec des conserves de pêche et d’abricot de Maggie Austin Cake de Virginie se tenait debout parmi les confiseries et les dômes de verre remplis de roses de jardin blush.

Des terrariums hexagonaux, des cages à oiseaux et des vitrines ont été aménagés pour présenter des bibelots et des fleurs de Ooh! Des événements mettant en avant le style vintage du lieu. Des aiguilles de pin étaient éparpillées dans l’allée, compensées par des sièges achetés à Aidan Gray où les invités regardaient Lively marcher vers son époux pendant qu’une chorale d’enfants chantait Frankie Valli’s “Je ne peux pas te quitter des yeux.”

Des parasols sélectionnés dans Paper Lantern Store ont été conçus pour protéger les participants du soleil de fin d’été. Et, plus tard dans la soirée, des cierges magiques ont été dispersés, allumés pour ajouter à l’excitation de la performance de Welch.