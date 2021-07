Un regard sur le numéro de septembre de Tatler – WWD

JEUNES ARMES ET PLUS ÂGÉS AUSSI : S’il y a une chose que le magazine Tatler a prouvée à maintes reprises, c’est que la fabuleuse n’a pas d’âge.

Contrairement à certains de ses titres sœurs obsédés par la jeunesse dans l’écurie Condé Nast, le magazine – qui existe depuis 1709 – donne à chaque génération son dû et n’a pas peur des cheveux gris, des affaissements ou des rides – tant que les propriétaires de ces traits sont charmants, relativement riches ou ont quelque chose à dire.

Le numéro de septembre, le spécial mode annuel de Tatler, qui sort dans les kiosques le 29 juillet, présente en couverture Cindy Crawford, 55 ans, vêtue d’un tailleur mini jupe Chanel lilas et photographiée par Victor Demarchelier dans un ranch de Malibu.

Le numéro du mois dernier avait pour Delphi Primrose, 17 ans, petite-fille du comte de Rosebery, tandis que juillet était un hommage au prince Philip, décédé plus tôt cette année. La couverture montrait une version plus jeune du prince en tenue militaire saluant la foule, avec la reine Elizabeth à ses côtés.

Et comme tant d’autres publications, Tatler s’est demandé dans son édition de juin quel genre de femme aurait été la princesse Diana, âgée de 60 ans. Elle était la fille de couverture, avec un reportage de sa biographe Tina Brown, l’un des prédécesseurs du rédacteur en chef Richard Dennen. à la tête du magazine britannique.

Et, comme un investissement à long terme, ce point de vue anti-âgiste a porté ses fruits.

Dans une interview depuis son bureau à Vogue House à Londres, Dennen vante une victoire récente pour tatler.com, qu’il a accumulée au cours de ses trois années de travail.

« Cent mille personnes ont lu l’histoire du nouveau look de cheveux gris de la princesse Caroline » lors du concert d’été de la Croix-Rouge à Monte Carlo au début du mois, a déclaré Dennen avec une grande satisfaction.

D’autres chiffres chez Tatler sont en hausse : sous la surveillance de Dennen, les utilisateurs mensuels uniques du magazine sont passés de 300 000 à 1,6 million à son arrivée. Son objectif est désormais d’atteindre les 2 millions d’ici la fin de l’année.

Selon Condé Nast, Tatler a été sa marque de l’année à la croissance la plus rapide pour les lecteurs mondiaux, en hausse de 68 % en glissement annuel. Le titre a un tirage imprimé et numérique combiné de 78 202 exemplaires, selon les chiffres d’ABC de janvier à décembre 2020.

La priorité de Dennen a toujours été de se concentrer sur « des gens, des lieux et des choses fabuleux » au Royaume-Uni, mais aussi à l’international. Il a déclaré lors de l’interview qu’il souhaitait également que son Tatler ait un avantage médiatique, plus de couverture de la mode (Chanel est le plus grand annonceur de Tatler) mais aussi de grandes doses de culture, de politique, d’intrigue à Downing Street et au Parlement et, bien sûr, toutes les mises à jour sur les ducs et les oligarques.

Il a certainement un laissez-passer pour la foule que lui et son équipe couvrent: Dennen a étudié à l’Université de St. Andrews en même temps que le duc et la duchesse de Cambridge (bien qu’il ne frappe pas lorsqu’il les couvre) et a d’abord travaillé chez Tatler sous Isabella Blow, qui était alors directrice de la mode du titre. Avant de rejoindre Tatler, il a écrit pour le Sunday Times et le Mail on Sunday.

Il n’est donc pas surprenant que Dennen exige un “journalisme de qualité d’impression” sur Tatler.com, où il passe la moitié de sa journée de travail, et est particulièrement fier des articles d’actualité du magazine imprimé, dont un récent sur le chancelier britannique de 41 ans. l’Échiquier Rishi Sunak, diplômé des universités d’Oxford et de Stanford et boursier Fulbright.

Le numéro de septembre de Dennen contient également des articles d’initiés, dont un écrit par la fille journaliste du Premier ministre, Lara Johnson-Wheeler, qui teste (et modélise) les dernières innovations en matière de shapewear.

Il y a aussi un article sur Tristram Hunt, l’ancien député travailliste qui est maintenant directeur du Victoria and Albert Museum et qui écrit un livre sur Josiah Wedgwood, et une histoire sur les nouveaux propriétaires de Parnham House, la demeure seigneuriale élisabéthaine qui a été détruite par un incendie, prétendument aux mains de son ancien propriétaire.

Une autre histoire se penche sur les répercussions sociales, familiales et politiques de la mort de Goodwill Zwelithini, le roi de 72 ans de la nation zouloue en Afrique du Sud.

Dennen a déclaré qu’il était satisfait non seulement des chiffres de Tatler, mais aussi du fait que le magazine est en fait «lu par les gens qui y figurent» – et qu’il peut parler à tant de générations à la fois. En regardant vers l’avenir, Dennen ne voit que des opportunités. “Je regarde ce que Tatler faisait dans les années 1920 et je me demande ce que pourraient être les nouvelles années 2020”, a-t-il déclaré.

Il a déjà une partie de cette réponse, avec une histoire amusante dans le numéro de septembre sur les NFT comme nouveau symbole de statut – là-haut avec les cheveux gris.