Un regard sur le parallèle entre les célébrations d’atterrissage d’Odell Beckham Jr. et la saison des Rams

Ce n’est pas drôle quand le lapin a l’arme.

C’est un dicton auquel les Rams de Los Angeles ne pouvaient pas s’identifier alors qu’ils ont remporté sept victoires au cours des huit premières semaines de la saison. C’est à ce moment-là que les choses sont devenues un peu confuses quant à l’identité du lapin. Au cours d’un mois, les Rams sont passés de la puissance NFC et du concurrent du Super Bowl à « qu’est-ce qui se passe ici? »

Lors du match de lundi soir contre les Cardinals de l’Arizona, il ne faisait aucun doute que les Rams étaient le lapin dans ce scénario.

Ainsi, quand Odell Beckham Jr. a célébré son touché ce soir-là avec une simulation intelligente du gars de l’entraînement à la survie urbaine de Detroit, cela a peut-être représenté plus qu’une simple blague sur Internet.

Les Rams ont l’arme maintenant.

Si tel était bien le message – ponctué d’une victoire 30-23 pour les Rams – il n’y avait pas de meilleure équipe contre laquelle les Cardinals, qui étaient seuls en tête de la NFC West à l’entame de la semaine 14 et ont donné aux Rams une belle battre au cours de la semaine 4.

Avec Beckham en remorque, les Rams semblent de retour sur la bonne voie et n’ont qu’un demi-match de retard sur les Cardinals pour le match de mardi soir contre les Seahawks de Seattle. Los Angeles a +162 chances de remporter la division sur Tipico Sportsbook, deuxième derrière les Cardinals à -190. Mais depuis que Beckham a commencé à recevoir un temps de jeu important, les Rams ont une fiche de 2-1 et reviennent à une moyenne de plus de 30 points par match après avoir combiné seulement 26 points lors de leurs deux défaites précédentes.

Beckham a célébré un touché lors de l’éclatement de 37-7 des Jaguars la semaine précédente en imitant une relance automatique de Call of Duty. Alors que la représentation du jeu vidéo a peut-être symbolisé exactement ce qui se passait – un renouveau d’une carrière qui est apparue sur le déclin à Cleveland – l’ajout de Beckham aux Rams a également signifié un renouveau de leur infraction.

Coïncidence?

« Parfois, vous descendez dans la vie et c’est toujours bon de se ressourcer », a déclaré Beckham à propos de la célébration. «Je devais aller de l’avant et utiliser l’auto-réanimation, me relever, vous savez? Simplement s’amuser. »

Les Rams ont signé Beckham au cours de leur mois de novembre sans victoire, après leur première défaite dans une séquence de trois défaites consécutives; une défaite 28-16 contre une équipe des Tennessee Titans sans son meilleur joueur. Beckham avait été écarté par les Browns après que son père eut échoué une troisième saison décevante consécutive contre le quart Baker Mayfield. D’autres se sont demandé si Beckham avait toujours la capacité de gros jeu qui a fait de lui une star avec les Giants de New York. Personne ne savait trop à quoi s’attendre lorsqu’il a rejoint une attaque des Rams autrefois prometteuse dirigée par Matthew Stafford.

N’ayant joué que 15 snaps lors de la défaite de cette semaine contre les 49ers dans laquelle les Rams n’ont marqué que 10 points, ce n’est qu’après leur semaine de congé lorsqu’ils ont affronté les Packers de Green Bay que le véritable potentiel d’une infraction avec Beckham a été réalisé. Stafford a lancé pour plus de 300 verges avec trois touchés, LA a marqué 28 points et Beckham à égalité pour 10 cibles, le sommet de l’équipe, transformant cinq réceptions en 81 verges et son premier touché de la saison.

Depuis cette défaite, les Rams ont remporté deux victoires de suite et Beckham a grandement contribué. Il a assez bien complimenté son compatriote receveur Cooper Kupp et a marqué un touché en trois matchs consécutifs, sa première séquence de ce type depuis 2015. Intentionnelle ou non, la façon dont il a célébré ces touchés reflète le déroulement de la saison des Rams.

Que les célébrations soient préméditées pourrait être la meilleure partie de tout cela pour les Rams, car cela signifie qu’il s’attend à de gros matchs. C’est quelque chose qu’il a dit qu’il a souvent fait avec les Giants, lorsqu’il était le dernier au sommet de son art, lorsqu’il a marqué 44 touchés en 59 matchs.

« C’est quelque chose que je faisais beaucoup quand j’étais à New York. Je me souviens que je rentrais à la maison et que je me disais : « Mec, je marque trois touchés. Que dois-je faire sur le premier, le deuxième et le troisième?’ », a déclaré Beckham. « J’ai l’impression qu’en ayant cela, cela vous permet d’être davantage dans votre plan de match et de savoir: ‘OK, c’est le jeu sur lequel je vais marquer, c’est exactement comme ça que ça va se passer.’ Vous visualisez que cela se produit avant que cela ne se produise et pas tout le temps, mais généralement de bonnes choses fonctionnent à partir de cela.

Les Rams ont +500 chances de remporter le NFC, le troisième plus court derrière les Green Bay Packers et les Tampa Bay Buccaneers.

