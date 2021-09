Un regard sur le partenariat historique de Chelsea

Tout au long de l’histoire récente du football, nous avons vu un certain nombre de partenariats offensifs entrer dans l’histoire. Que ce soit Thierry Henry et Dennis Bergkamp ou Andy Cole et Dwight Yorke, on se souvient encore de ces duos de buteurs. Avec l’évolution du football privilégiant les formations à un seul attaquant ces dernières années, ces types de partenariats sont tombés dans la mémoire. Mais, Chelsea Women va à l’encontre de cette tendance avec leur partenariat mortel entre Fran Kirby et Sam Kerr, formant l’un des partenariats les plus prolifiques que le football anglais ait jamais vu. C’est ce duo qui donne à Chelsea un avantage que peu d’équipes peuvent égaler.

Partenariat Fran Kirby et Sam Kerr : Chelsea’s Route to Victory

Talent individuel

Fran Kirby à elle seule était déjà une attaquante de niveau élite, faisant des comparaisons avec Lionel Messi lui-même dans le passé, sa capacité à finir avec l’un ou l’autre pied ainsi que sa tête en a fait le fer de lance parfait pour Chelsea au fil des ans. Non content de Kirby, cependant, Chelsea a décidé de signer Samantha Kerr des Chicago Red Stars. L’Australienne Kerr est entrée dans le club avec la réputation d’être l’une des meilleures attaquantes de tout le football féminin, détenant des records pour le plus grand nombre de buts individuels au cours d’une saison de la NWSL et de la W-League.

L’ajout d’un buteur à la machine offensive déjà bien huilée de Chelsea aurait pu être un désastre pour Emma Hayes, mais à la place, elle a bénéficié d’un partenariat offensif qui a enflammé la WSL depuis leur formation. Au cours de la saison WSL 2020/2021, le partenariat de Kerr et Kirby a permis de libérer le meilleur potentiel des deux femmes, Kirby s’intégrant facilement en tant que joueur large, permettant à Kerr de parcourir la surface pour des opportunités de but.

Les nombres

Les chiffres sont vraiment incroyables, Sam Kerr a remporté le Soulier d’or avec 21 buts marqués en 22 matchs avec huit passes décisives. La sortie de Kirby n’a pas du tout été gâchée par la présence de Kerr alors qu’elle a inscrit 16 buts et 11 passes décisives lors de la campagne de la WSL. Ces chiffres à eux seuls sont impressionnants pour les deux, mais ce qui en fait un partenariat si meurtrier, c’est la fréquence à laquelle ils se sont aidés. À presque tout moment, Kerr et Kirby savent où l’autre va être et un certain nombre de buts de Chelsea la saison dernière ont été fixés par Kerr ou Kirby et terminés par l’autre.

Les performances impressionnantes du partenariat ont aidé Chelsea à remporter le titre WSL lors de sa première saison complète ensemble. Au fur et à mesure que ces deux-là joueront ensemble à l’avenir, leur chimie ne peut que s’améliorer et rendre Chelsea plus imparable qu’ils ne le sont déjà. Nous assistons actuellement à un partenariat historique de football à son apogée, asseyez-vous et profitez des buts à gogo.

