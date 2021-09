Un regard sur les Altcoins qui ont vu les plus gros gains ?

L’industrie de la monnaie numérique au cours de la semaine dernière s’est soldée par des actions de prix impressionnantes dans tous les domaines. Avec Bitcoin (BTC) s’orientant notamment vers la majorité de l’écosystème crypto avec sa fourchette de négociation de 43 591,32 $ et 48 791,78 $. La flambée des prix limitée de la première crypto-monnaie a peut-être été bloquée en raison des manifestations au Salvador, une tendance qui a montré un rejet interne du Bitcoin en tant que projet de loi ayant cours légal dans le pays.

Au milieu de la grande variation du rapport qualité-prix dans l’industrie, de nombreux altcoins ont obtenu de bons prix, avec Cosmos (ATOM), Audius (AUDIO) et Curve DAO Token (CRV) imprimant les plus gros gains dans les 7 derniers. -journée.

Voici un bref aperçu de leurs performances ;

Cosmos (ATOME)

Le Cosmos (ATOM) est actuellement en hausse de 27,86 % la semaine dernière, après avoir enregistré son prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de 44,11 $ aujourd’hui.

Graphique de Cosmos en USD. Source : CoinMarketCap

Le graphique des prix de Cosmos sur 7 jours, tel qu’il apparaît sur CoinMarketCap, montre une tendance à la hausse constante, entrecoupée de quelques creux respectivement en début et en milieu de semaine. Pour la semaine, ATOM a enregistré un creux de 30,38 $, alimenté par des consolidations de prix au milieu d’achats haussiers intermittents.

L’accumulation d’ATOM est soutenue alors que l’écosystème du Cosmos se développe à un rythme effréné. Parmi les solutions qu’il apporte à la table, il y a la connexion des protocoles de blockchain fragmentés d’aujourd’hui. C’est une solution qui ne manquera pas de stimuler la croissance de l’écosystème de la monnaie numérique en évolution rapide.

Audio (AUDIO)

Audius a également connu une semaine impressionnante avec un gain de prix total de 20,05% au cours des 7 derniers jours. Malgré un début de semaine dans le rouge, il a notamment tenté de relancer la poussée haussière qui a conduit à sa poussée haussière vers son ATH de 4,99 $ en mai. À l’heure actuelle, la pièce change de mains à 2,85 $, et la croissance actuelle observée dans son écosystème est un signe que des chemins plus haussiers sont en avance sur le

Graphique de l’AUD en USD. Source : CoinMarketCap

Jeton DAO de courbe (CRV)

Le jeton Curve DAO a surmonté un écueil de prix majeur

Courbe DAO Token à USD Graphique. Source : CoinMarketCap

pour la semaine, s’étendant du 13 septembre au 14 septembre. Au cours de cette courte période, le jeton numérique a enregistré son prix le plus bas de 2,06 $ pour la semaine.

Le jeton, s’appuyant sur la force de son offre DeFi, a rebondi après cette chute des prix et se négocie actuellement à un prix de 2,90 $. La pièce a augmenté de 27,84% au cours de la semaine dernière.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin