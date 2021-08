Un regard sur les rumeurs de relations passées

in

Les fans deviennent fous en apprenant le mariage iKON Bobby ! Le rappeur YG va être papa ! Le crooner de “Love And Fall”, âgé de 25 ans, a annoncé son mariage et la nouvelle d’avoir un enfant à travers une lettre manuscrite sur Instagram. Les fans d’iKON aux yeux perçants ont ramené des paroles qui pourraient certainement être pour le partenaire du rappeur. Lisez tout à ce sujet ci-dessous.

iKON Bobby sait comment briser Internet en quelques minutes. Le chanteur YG a largué une bombe de vérité le 20 août, quelques heures après la diffusion de la nouvelle émission de téléréalité d’iKON, ‘iKON’s Type: One Summer Night’.

Quand iKON Bobby sera-t-il père ?

iKON Bobby a révélé ses projets futurs aux fans en disant que le rappeur accueillera un enfant avec quelqu’un qu’il a promis en mariage en septembre. Il a écrit: “Je suis heureux d’accueillir un nouveau membre de la famille, mais je me sens plus désolé envers les fans qui doivent être surpris par ma nouvelle.”

Le crooner de ‘Lucky Man’ a ajouté: “Je ressens une lourde responsabilité car je pense que j’ai causé un grand fardeau émotionnel aux personnes qui m’aident et me soutiennent toujours et qui manquent beaucoup à bien des égards. Je m’excuse sincèrement auprès des personnes qui sont blessées ou confuses par ma nouvelle. »

Un regard sur les rumeurs de relation passées d’IKON Bobby

Le rappeur YG toujours aussi fringant a déjà été franc au sujet de sa relation passée en disant que ses fans sont sa petite amie ! Il a également suscité d’importantes rumeurs de relations avec un célèbre mannequin nommé Lee Seo Yoon au cours des deux dernières années. Voici tout ce que nous savons sur son histoire relationnelle passée.

Lee Seo Yoon est un mannequin sud-coréen qui est apparu dans plusieurs clips de K-pop. Le mannequin et Bobby ont déclenché des rumeurs de relation pour la première fois en 2017.

Le mannequin a assisté à la présentation de l’album solo de Bobby “Love and Fall”. Selon des sources, Bobby a décrit son type idéal comme étant très similaire à Lee Seo Yoon. De plus, lorsque Bobby a demandé à la plus belle personne de la vitrine de se lever, le superbe mannequin a surpris tout le monde en se levant.

Les internautes ont également découvert que le duo portait des bracelets de couple assortis. Les fans étaient presque convaincus que le duo pourrait être un couple lorsqu’un fan de Bobby s’est plaint qu’une veste offerte à l’idole avait été repérée sur Lee Seo Yoon.

Cependant, Bobby et Lee Seo Yoon ont démenti la rumeur de relation dans le passé.

Les fans d’iKON réagissent au mariage de Bobby et au fait d’être père

Les fans d’iKON s’effondrent en apprenant que Bobby est père en septembre.

Le tweet réconfortant d’un fan disait: “J’ai toujours adoré ce clip de Bobby et à quel point il est une personne si aimante en général, surtout avec sa famille. Je suis tellement ravie de savoir qu’il va avoir sa propre famille ! Il va être un super mari et papa à coup sûr !

Un deuxième fan a ajouté: “Vous ne pouvez pas me dire que LiLaC n’a pas été écrit pour la fiancée de Bobby. LISEZ LES PAROLES !”

Un troisième fan a plaisanté: “iKON garde l’enfant de Bobby… ça va être amusant et chaotique!”

