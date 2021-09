Un regard sur les temps forts de la semaine dans l’espace crypto

Au cours de cette semaine, Rick Rieder, directeur général de BlackRock, Inc., a déclaré jeudi dans une interview sur “Squawk Box” de CNBC qu’il pourrait voir le prix du Bitcoin “augmenter considérablement”. C’est un mot de bienvenue pour les commerçants de bitcoins cette semaine, avec un prix de retour au niveau de 45 000 $.

Cela ne fait en aucun cas de M. Rieder, le DSI de la plus grande société de gestion d’actifs au monde (avec 9 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion), un taureau Bitcoin total.

Il a averti que le prix du Bitcoin est très volatil et a remis en question la thèse des actifs alternatifs selon laquelle Bitcoin est une bonne couverture.

Rieder reste optimiste sur Bitcoin et a expliqué aux téléspectateurs pourquoi il maintenait une position longue modérée sur Bitcoin dans son portefeuille.

Bitcoin pourrait crasher selon la Banque centrale de Suède

Le gouverneur de la banque centrale de Suède a déclaré que Bitcoin pourrait éventuellement s’effondrer. La raison de son hypothèse est que la crypto-monnaie pionnière ne résisterait pas à la pression des régulateurs. Celles-ci, à son avis, rendraient très difficile l’utilisation du BTC pour les citoyens, ce qui aurait un impact sur le prix.

En d’autres termes, Stefan Ingves, directeur de cette banque, assure que les régulateurs forceraient une réduction de la demande de crypto-monnaies. En ce sens, dans la même mesure où la monnaie numérique devient populaire, les entités centralisées se sentent plus menacées. Ce qui ferait réagir les gouvernements durement.

Mark Cuban a suggéré que le PDG de Coinbase s’attaque à un éventuel procès contre la SEC

L’homme d’affaires milliardaire et investisseur en crypto Mark Cuban a exhorté l’échange de crypto-monnaie Coinbase à “passer à l’offensive” contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis après que l’agence aurait menacé de la poursuivre en justice pour le prochain programme de prêt des États-Unis. Coinbase.

Selon le récit de Coinbase, la société a adopté une approche plus collaborative. Rencontre avec les régulateurs pendant six mois dans le but d’obtenir l’approbation de leur produit de prêt. Seulement pour être bloqué par une agence qui se prononcera sur la légalité du produit, mais ne le partagera pas.

2 / Des millions de détenteurs de crypto ont généré des rendements sur leurs actifs au cours des dernières années. Il est logique que si vous souhaitez prêter vos fonds, vous pouvez obtenir un rendement. Tout le monde semble heureux. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 8 septembre 2021

Coinbase Lend, qui a été annoncé pour la première fois en juin mais n’a pas encore été lancé, est un produit qui promet aux détenteurs de pièces stables de l’USDC sur Coinbase un retour de 4% sur leurs économies. L’échange prévoit d’étendre le programme à d’autres devises.

29% des Salvadoriens ne sont pas d’accord avec l’approbation Bitcoin

Un rapport de Sherlock Communications a développé des détails liés à l’avancement de l’écosystème. La réglementation, l’adoption et les tendances clés de la blockchain dans huit pays d’Amérique latine. Notant qu’au Salvador, 29% de ses citoyens sont en désaccord avec l’approbation récente de la loi Bitcoin.

Le rapport en question a révélé que les opinions étaient partagées parmi les habitants du Salvador concernant l’acceptation du Bitcoin comme monnaie locale dans le pays. Ainsi, au moins 29% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles n’étaient pas d’accord avec l’évolution vers la crypto-monnaie. Dont 21% ont dit qu’ils étaient “totalement en désaccord”. De leur côté, 42 % maintiennent une opinion neutre sur les nouvelles mesures financières.

La poste britannique autorise les acquisitions de bitcoins

Post Office, la poste britannique a accordé la licence pour acquérir Bitcoin. Grâce à un partenariat avec Swarm Markets, une bourse électronique basée en Allemagne.

En particulier, les utilisateurs qui ont vérifié leur identité via l’application Post Office EasyID, entrent directement et acquièrent des crypto-monnaies sur Swarm Markets.

Selon le porte-parole de la poste britannique : « L’accès aux produits et services se déplace de plus en plus en ligne. Et nous avons répondu à ce changement en lançant notre application gratuite Post Office EasyID.

Ce comportement des investisseurs, selon les analystes, est le signe que le cycle de croissance du marché n’est pas terminé. Cependant, ils suggèrent de garder un œil sur les pièces plus anciennes. Ils mentionnent que cela pourrait être un signe qui élimine le temps d’accumulation actuel, si ceux-ci commencent à être dépensés.

