Un régime de contrôle des fusions de classe mondiale

Par Dhanendra Kumar et Arshad Khan

Le 1er juin 2011 était un jour de lettre rouge pour l’Inde : le contrôle des fusions en vertu de la loi sur la concurrence du pays a été mis en place, donnant à la CCI le pouvoir d’examiner les effets concurrentiels d’une opération de fusion et d’acquisition, lorsque les parties, que ce soit en Inde ou à l’étranger, dépassent référence de la taille des actifs/du chiffre d’affaires.

Ce changement a été une étape décisive qui a conduit l’Inde à rejoindre la cour des grands, avec les États-Unis et l’UE. Il s’agissait également d’un développement historique par rapport au régime antérieur de « commandement et de contrôle » en vertu de la loi MRTP. La décennie a valu à CCI le respect dû à un organisme de réglementation du marché mature et de classe mondiale.

Regardons le régime indien de contrôle des fusions. Les évolutions ont été importantes et rapides, avec 834 transactions notifiées à la CCI, dont 824, soit 98,8%, compensées en 20 jours en moyenne, et aucune interdite. En outre, une nouvelle fonctionnalité de dépôt de « canal vert » a été introduite, où les parties peuvent entreprendre leur propre évaluation et soumettre un dossier, qui sera automatiquement autorisé à moins que la CCI ne s’y oppose ; 30 cas ont été approuvés sous cette fenêtre.

Que regarde la CCI lors de l’examen d’une opération de fusion et acquisition ? Très simplement, la CCI examine uniquement si une transaction notifiée a un effet négatif appréciable sur la concurrence en Inde. Si une transaction doit être notifiée à la CCI, les parties doivent attendre que la CCI détermine que la transaction ne causera probablement pas un « effet défavorable appréciable sur la concurrence » sur les marchés indiens. La CCI peut exiger des parties qu’elles apportent des modifications appropriées, ce qu’elle a fait à 22 reprises (en consultation avec les parties), ou interdire la transaction, ce qui ne s’est jamais produit.

Bref, la CCI a une tâche complexe dans la conduite de son analyse économique. Il doit essentiellement prévoir comment un accord de fusion et acquisition pourrait affecter la concurrence en Inde. Avant le dépôt, la CCI est ouverte aux discussions dans le cadre d’une consultation préalable au dépôt, où des orientations substantielles sont fournies ; cela permet d’améliorer l’efficacité du processus de contrôle des concentrations et la CCI est ouverte aux discussions lors du contrôle. Le contrôle indien des fusions a-t-il été sans faille ces dix dernières années ?

Pas toujours : il y a eu, par exemple, des problèmes concernant le niveau d’acquisition à notifier (par exemple, à une étape, il est apparu que les dispositions de contrôle des fusions de la Loi sur la concurrence couvraient toute acquisition, même aussi petite qu’une action, si toutes les autres critères ont été remplis). De plus, pendant de nombreuses années, l’exemption relative aux petites cibles, dans le seul cas des acquisitions, s’appliquait au vendeur de la cible et non à la cible elle-même, mais toutes ces questions ont été réglées. Désormais, même les plus petits investissements (pas pour prendre le « contrôle ») ne sont pas à déclaration obligatoire.

Ces changements ont grandement contribué à améliorer la réputation de l’Inde en matière de contrôle des fusions et à accroître l’attractivité globale de l’Inde pour l’IDE, comme en témoignent la montée en flèche de l’IDE à des sommets historiques et la montée en flèche des marchés boursiers. Le gouvernement a également proposé plusieurs programmes, comme un programme d’incitation liée à la production (PLI) extrêmement réussi. Les investisseurs et les PE se sont montrés optimistes sur l’Inde, les startups obtenant des valorisations attractives, 14 licornes en moins de cinq mois en 2021 malgré la pandémie, dont 11 en 2020 !

L’InvestIndia, en Inde, a été classée au niveau mondial comme la première agence mondiale de promotion des investissements (IPA), facilitant des propositions de plus de 160 milliards de dollars.

Ces changements témoignent de la même importance que le gouvernement accorde à la « facilité de faire des affaires ». Les changements importants dans le régime indien de contrôle des fusions reflètent le même esprit que l’Inde a eu sur la réforme de ses lois, règlements, pratiques et procédures, rendant le pays plus attrayant.

Il ne fait aucun doute que l’Inde, comme le reste du monde, subit actuellement une douleur sans précédent à cause de la pandémie. Cependant, cela ne change pas l’énorme attractivité de l’Inde, en tant que plus grande démocratie du monde, avec un marché énorme et en croissance. Les années à venir ne feront que le renforcer, alors que le gouvernement poursuit ses réformes commerciales et que la CCI, en tant que régulateur de marché indépendant de l’Inde, marche au même rythme.

Kumar a été le premier président de la CCI et Khan est directeur exécutif de l’équipe concurrence/antitrust de Khaitan & Co.

