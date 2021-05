Un régime sans bœuf est excellent – mais seulement si vous ne le remplacez pas par du poulet

La plupart des gens l’ont déjà entendu: notre consommation de viande est mauvaise pour le monde. Les sondages suggèrent que des dizaines de millions de personnes prennent ce message au sérieux: un Américain sur quatre a déclaré avoir tenté de réduire sa consommation de viande au cours de la dernière année, et la moitié d’entre eux ont cité les préoccupations environnementales comme une raison majeure. Le site alimentaire populaire Epicurious a récemment annoncé qu’il avait cessé de publier des recettes contenant du bœuf, en raison des impacts climatiques du bœuf, déclenchant le dernier cycle de discussion sur les effets de la viande sur l’environnement.

Réduire la consommation de viande est une idée aussi intelligente que celle annoncée. L’agriculture industrielle – la source de 99 pour cent de la viande que les Américains mangent – fournit au monde de la viande bon marché, mais il le fait dans des conditions environnementales et morales terribles. Coût.

Là où cela se complique, c’est lorsque les gens décident de quelle viande exactement ils vont réduire. Souvent, c’est le bœuf qui perd dans ce calcul. Et souvent, le message est que nous pouvons sauver le monde en remplaçant notre consommation de bœuf par du poulet.

Le problème avec ce message est que remplacer le bœuf par du poulet revient essentiellement à échanger une catastrophe morale contre une autre.

Les raisons environnementales de couper le bœuf de son alimentation sont claires. La plupart du climat l’impact de l’élevage provient de l’élevage de vaches pour la viande bovine. Les vaches produisent du méthane, un gaz à effet de serre qui contribue largement au réchauffement climatique; il est beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone. Passer de la consommation de bœuf à la consommation d’autres produits animaux d’élevage réduit sans aucun doute l’impact carbone de l’alimentation d’une personne.

Mais la transition loin du bœuf peut finir par être une victoire à la Pyrrhus si elle fait augmenter la consommation mondiale de poulet en rapide augmentation. Cela finit par échanger un désastre – la crise climatique et le rôle de l’élevage bovin – pour un autre: le désastre moral de la production industrielle de poulet.

Pour faire simple, il faut beaucoup plus de vies de poulets que de vaches pour nourrir les gens. Les vaches sont grandes, donc en élever une produit environ 500 livres de bœuf – et à la vitesse à laquelle l’Américain moyen mange du bœuf, il en faut environ 8,5 ans pour qu’une personne mange une vache. Mais les poulets sont beaucoup plus petits, ne produisant que quelques livres de viande par oiseau, l’Américain moyen mangeant environ un poulet entier toutes les deux semaines. Pour le dire autrement, nous mangeons chaque année environ 23 poulets et un peu plus d’un dixième d’une vache (et environ un tiers d’un porc).

Parce que les poulets sont tellement plus petits que les porcs et les vaches, plus de poulets souffrent pour la nourriture que nous mangeons.

Le choix de remplacer le bœuf par du poulet est encore aggravé par les différences de qualité de vie. Les vaches sont élevées pour l’abattage dans les pâturages et les parcs d’engraissement – des espaces clos où elles sont nourries avec du grain en vue de l’abattage. La plupart des experts en bien-être animal disent que la vie d’une vache élevée pour le bœuf est ponctuée d’événements traumatisants et coupée inutilement, mais ce n’est pas une torture incessante.

D’un autre côté, les poulets d’élevage industriel – et c’est 99% de tous les poulets que nous mangeons – ont une vie horrible à partir du moment où ils sont nés jusqu’au moment où ils sont abattus. Le moyen le plus efficace d’élever des poulets est dans des entrepôts massifs, étouffés par l’ammoniaque et bruyants, où les oiseaux se développent si rapidement (en raison de la sélection génétique pour une taille excessive) que leurs pattes ne peuvent pas supporter leur poids. Ils vivent environ six semaines et sont ensuite tués.

Passer des vaches aux poulets est donc un moyen de réduire quelque peu les émissions de carbone – mais cela s’accompagne d’une augmentation massive de la souffrance animale.

Le choix entre les deux est un dilemme épineux qui a tendance à ne pas être discuté souvent. Mais cette tension n’est pas inévitable. Après tout, les défenseurs du climat et les défenseurs des animaux sont du même côté: soutenir une transition loin de l’agriculture industrielle. Et la plupart des gens se soucient à la fois des animaux et de l’environnement, donc aborder l’élevage industriel est un simple gagnant-gagnant.

La solution aux nombreux méfaits de l’élevage industriel ne peut pas être de déplacer les consommateurs entre le poulet et le bœuf, selon lequel de leurs effets dévastateurs est au premier plan de nos préoccupations. Et les consommateurs ne devraient pas accepter comme inévitable le choix entre la torture des animaux et l’aggravation dramatique du réchauffement climatique. Il y a une voie vers un système alimentaire qui ne nous oblige pas à choisir, mais nous allons devoir prendre des mesures beaucoup plus importantes, en termes de politique et de choix des consommateurs, pour y parvenir.

Les impacts climatiques de l’agriculture animale

Il n’y a pas moyen de contourner cela: élever du bœuf est vraiment mauvais pour le monde.

Environ 15 pour cent de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent du bétail. Le bœuf est le principal coupable, représentant environ 65 pour cent de toutes les émissions de gaz à effet de serre du bétail. Les bovins produisent du méthane et nécessitent également beaucoup de conversion des terres à forte intensité de carbone et une alimentation à forte intensité de carbone. Ils coûtent environ 20 fois plus de ressources par calorie que les légumes et environ trois fois plus de ressources par calorie que le poisson ou le poulet.

Les défenseurs de Beef ont fait valoir qu’il n’était pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Propositions de nourrir les bovins avec des algues afin de réduire leurs émissions de méthane à une «agriculture régénérative» qui peut améliorer le sol et terre ont été diffusés, et certains ont été mis en œuvre sur un petite échelle.

Mais les consommateurs américains ne devraient pas se leurrer: si vous achetez du bœuf dans une étagère d’épicerie ou dans un restaurant en Amérique, à moins que vous ne fassiez tout votre possible pour retracer, trouver et vérifier l’histoire durable de cette viande, vous ” obtenir le produit d’un processus industriel à forte intensité de carbone.

Epicurious a fait un signe de tête à cette réalité en annonçant qu’il cesserait de publier des recettes de bœuf: «Nous savons que certaines personnes pourraient supposer que cette décision signale une sorte de vendetta contre les vaches – ou les gens qui les mangent. Mais cette décision n’a pas été prise parce que nous détestons les hamburgers (nous ne le faisons pas!). Au lieu de cela, notre changement porte uniquement sur la durabilité, sur le fait de ne pas donner de temps d’antenne à l’un des pires contrevenants climatiques au monde. Nous pensons que cette décision n’est pas anti-boeuf mais plutôt pro-planète. »

Un article du 20 mai dans le New York Times sur la montée des «climatariens» a souligné la primauté émergente du climat dans les choix alimentaires des gens, notant que les mangeurs soucieux du climat ont évolué dans une direction sans viande, mais que beaucoup croient toujours que «le poulet ou l’agneau sont de bien meilleurs choix que le bœuf.

Il est tout à fait compréhensible que certains consommateurs aient décidé qu’il était temps de s’éloigner du boeuf. Et oui, les décisions individuelles des consommateurs comptent: les chercheurs ont étudié ce qu’on appelle l’élasticité de l’offre de viande – c’est-à-dire dans quelle mesure la demande des consommateurs affecte la production – et ont déterminé que lorsque les consommateurs demandent moins de hamburgers, moins de vaches sont élevées.

Mais que ce soit sur le net, une bonne chose dépend beaucoup de ce que vous choisissez à la place.

L’angle de la cruauté envers les animaux

Ce n’est pas amusant d’être une vache dans une ferme industrielle. Mais les experts en bien-être animal sont d’accord: être un poulet est bien pire.

C’est à cause des incitations commerciales à la fois pour la production de vaches et de poulets. Les éleveurs ont trouvé qu’il était plus efficace d’élever des vaches à l’extérieur sur les pâturages, puis de les engraisser pour les abattre dans les parcs d’engraissement. Il y a beaucoup de mal dans la façon dont nous les élevons – les vaches sont douloureusement décornées, la distribution massive d’antibiotiques les maintient en bonne santé au détriment de la résistance aux antibiotiques, et bien qu’il existe une loi fédérale qui exige que les porcs et les bovins soient rendus inconscients avant l’abattage, c’est pas toujours suivi et appliqué de manière minimale.

Mais les poulets ont bien pire. Le moyen le moins cher d’élever des poulets est en masse, entrepôts intérieurs bondés où ils ne voient jamais le soleil. Au fil du temps, les entreprises ont élevé des poulets pour qu’ils grandissent si vite que leurs articulations tombent en panne lorsqu’elles atteignent leur taille réelle. Des études d’observation suggèrent qu’ils passent une grande partie de leur temps assis immobiles, dans trop de douleur pour bouger.

«Dans la plupart des cas, ils souffrent beaucoup plus que les bovins de boucherie, qui bénéficient de plus de protections juridiques, souffrent moins de problèmes de santé et sont généralement confinés de manière moins intensive», a déclaré Leah Garces, présidente de Mercy for Animals.

Et tandis qu’une vache souffre et est abattue pour produire environ 500 livres de viande, un poulet produit environ quatre à cinq livres de viande. Ainsi, passer du bœuf au poulet est en fait un passage d’une vie difficile pour une vache à une vie horrible pour environ 100 poulets.

C’est pourquoi de nombreux défenseurs appelant à la fin de l’agriculture industrielle ont des sentiments mitigés sur le mouvement contre le bœuf. Est-il juste d’essayer de réduire certaines émissions de carbone en causant encore plus de souffrance animale?

Et le poulet n’est pas non plus une panacée pour le climat. «Son impact sur le climat ne semble bénin que celui du bœuf», souligne Garces. «Les émissions de gaz à effet de serre par portion de volaille sont 11 fois plus élevées que celles d’une portion de haricots, donc remplacer le bœuf par du poulet revient à échanger un Hummer avec un Ford F-150, pas une Prius.»

Une autre option fréquemment proposée est le passage au poisson. Mais l’aquaculture provoque également d’intenses souffrances animales et des conséquences écologiques massives. Il n’y a tout simplement pas de viandes humaines, durables, largement disponibles et bon marché.

Offrir de meilleurs choix aux consommateurs

Les consommateurs qui reconsidèrent leur consommation de viande – pour le bien des animaux, de la planète, ou les deux – font une chose courageuse, et le point d’observer les complications supplémentaires de ce choix n’est pas de les décourager. Réparer notre système alimentaire défectueux exigera des changements politiques et corporatifs substantiels, ainsi que des consommateurs qui feront de meilleurs choix. La conversation entre le bœuf et le poulet fait partie de la façon dont nous y arrivons.

Mais ce que le dilemme met à nu, c’est qu’il n’y a pas de consommation de viande qui sauvera le monde. La viande est l’un des aliments les plus populaires, et pourtant, pour construire un monde meilleur, il faudra inciter les consommateurs à s’en éloigner – et pas seulement à basculer entre différentes catégories de viande, car elles pèsent sur les différentes catastrophes environnementales et morales qu’elle provoque.

C’est pourquoi, au cours des dernières années, certains défenseurs des animaux sont passés de convaincre les consommateurs de devenir végétaliens – ce qui peut être un trop grand saut pour beaucoup – pour préconiser des produits à base de viande à base de plantes. Ces produits d’origine végétale sont déjà difficiles à distinguer des originaux, tout en ayant une empreinte carbone plus légère et sans impact sur les animaux. Si vous évitez le bœuf en optant pour des produits à base de viande à base de plantes, vous améliorez vraiment le monde et les conditions pour les humains et les animaux qui en vivent.

Mais malgré toutes ces complications, lorsque des sites de restauration de premier plan retirent du bœuf de leur gamme ou lorsque les Américains disent aux sondeurs qu’ils essaient de réduire leur consommation de bœuf, il y a lieu d’être optimiste – même si à court terme, en fonction de ce qu’ils remplacent, cela pourrait aggraver les choses. Notre système alimentaire livre de la viande à bon marché à un prix affreux. Entamer plus de conversations sur ce prix et comment nous pouvons l’atténuer est une bonne chose, même s’il s’agit d’une conversation loin d’une résolution satisfaisante.