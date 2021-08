Un règlement de 100 millions de dollars avec Apple modifie les règles de l’App Store pour les développeurs

Un règlement entre les développeurs Apple et iOS comprend un paiement de 100 millions de dollars et des modifications de la communication sur les alternatives de paiement.

Apple affirme que le règlement “clarifie” ses politiques sur la manière dont les développeurs iOS peuvent contacter leurs clients. Cela inclut l’utilisation des informations collectées dans l’application pour informer les clients sur les méthodes de paiement en dehors de l’App Store. La concession est la première à se débarrasser des règles anti-direction d’Apple.

Ces règles interdisent aux développeurs de référencer des méthodes de paiement en dehors de l’écosystème d’Apple. Apple a mis à jour ses règles en juin pour permettre aux développeurs de communiquer avec les clients en dehors de leurs applications. Mais cette mise à jour n’incluait pas la possibilité de discuter des méthodes de paiement alternatives.

Si le règlement proposé est approuvé, cette restriction serait supprimée. Mais communiquer avec les utilisateurs sur les méthodes de paiement alternatives par e-mail n’est pas la solution la plus élégante. La plupart des développeurs veulent pouvoir dire aux utilisateurs à l’intérieur de l’application – d’éviter de payer la taxe Apple.

Apple fait quelques autres concessions dans le cadre du règlement proposé à Cameron et al c. Apple Inc. Le paiement de 100 millions de dollars sera réparti entre les petits développeurs qui ont gagné 1 million de dollars ou moins « pour toutes leurs applications au cours de chaque année civile pour comptes développeurs entre 2015 et 2021.

Apple a appelé le fonds Small Developer Assistance Fund. Un site Web pour les développeurs éligibles peut être mis en ligne une fois qu’un juge a approuvé le règlement. Les documents déposés auprès des tribunaux montrent un niveau de produit allant d’un centime à plus d’un million de dollars. Les développeurs concernés peuvent voir un paiement minimum entre 250 $ et 30 000 $ – selon le nombre de personnes soumettant des demandes approuvées. Les fonds restants iront à l’organisation à but non lucratif Girls Who Code.

Apple promet également de maintenir le programme App Store Small Business actif pendant au moins trois ans. Cela permet aux développeurs qui gagnent moins d’un million de dollars par an de demander une commission de vente réduite de 15 % sur leurs ventes. Apple s’engage également à publier un rapport annuel de transparence sur l’App Store.

Le rapport comprendra « des statistiques significatives sur le processus d’examen des applications. Cela inclut le nombre d’applications rejetées pour différentes raisons, le nombre de comptes clients et développeurs désactivés, les données objectives concernant les requêtes et les résultats de recherche, et le nombre d’applications supprimées de l’App Store. Apple s’engage à publier ce rapport de transparence pendant au moins trois ans.

Apple ouvrira également le processus de tarification des applications. Actuellement, les développeurs ne peuvent choisir qu’entre 100 niveaux de prix pour leur application. Apple étendra la possibilité de choisir entre 500 niveaux de prix pour les applications sur l’App Store.

