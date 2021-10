Un releveur vénézuélien a tué le rêve des marins

in

Le lanceur vénézuélien des Angels d’Anaheim, José Quijada, a fait une belle présentation pour sortir son équipe du pétrin et rendre encore plus difficile la qualification pour les playoffs de la saison en cours. Ligue majeure de baseball – MLB par les Mariners de Seattle.

Le lanceur gaucher José Quijada a réalisé une performance fantastique hier pour marquer un énorme zéro en septième manche contre les Mariners de Seattle.

À T-mobile Park dans la ville de Seattle, où les Mariners cherchaient à gagner pour continuer à chercher les séries éliminatoires, une étape qu’ils n’avaient pas accédée depuis 20 ans.

Dans le développement de la septième manche, serré, avec des hommes dans les coins et sans retraits, le Vénézuélien José Quijada arrive sur le monticule pour tenter d’arrêter l’offensive des Mariners, où il a fourni trois retraits au bâton pour obtenir un incroyable zéro et mettre fin à la menace du locaux.

Voici les retraits :

Qui ont été les victimes de Quijada ?

Le premier à recevoir le premier chocolat du Vénézuélien, était Jarred Kelenic à plein compte fan d’un lancer rapide à retirer, le second était le receveur Tom Murphy qui avait déjà reçu quelques buts mais cette fois il a subi un autre lancer rapide du lanceur des anges et finalement Dylan Moore avait froid à l’assiette en attendant que ce dernier lancer soit jugé mauvais, mais ce n’était pas le cas et ils l’ont condamné sans s’éventer.

Cela n’a pas été la seule performance de Quijada avec trois fans dans un seul épisode, mercredi, il l’a également fait de cette façon pour laisser également deux coureurs en circulation.

Les Angels ont gagné dans une atmosphère merveilleuse pour les plus de 40 000 personnes qui se sont présentées dans l’espoir de voir les Mariners en séries éliminatoires après 20 ans, mais ils ne l’ont pas fait.

Le manager des Angels a mentionné que cet environnement est excitant et que c’est ainsi qu’une équipe de baseball devrait se sentir à cette période de l’année et encore plus si vous jouez à des matchs importants.

Les chiffres de cette saison par José Quijada

Cette saison, José Quijada a joué 25 fois, ayant 24 manches complètes de travail, retirant 37 frappeurs sur des prises et laissant une MPM de 4,88.