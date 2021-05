Un relooking marketing : dans le monde post-pandémique, le marketing numérique, les influenceurs et les médias sociaux font partie intégrante de la promotion des affaires

Il est clair que dans le monde post-pandémique, le marketing numérique est devenu un must pour chaque entreprise, et les sites de médias sociaux comme Instagram et Facebook sont devenus les nouvelles plateformes de promotion des affaires via des publicités payantes. Nous avons discuté avec des agences de marketing des médias numériques et des plateformes de médias sociaux pour obtenir une image complète de la tendance.

Par Reya Mehrotra

Depuis le début de la pandémie, Internet a joué un rôle déterminant dans le maintien du fonctionnement du monde. Les médias sociaux en particulier sont devenus le carburant qui a aidé les entreprises et les marques à prospérer, beaucoup investissant massivement dans le marketing numérique pour élargir leur portée. Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises exploitent le potentiel du média pour se commercialiser. «Nous avons connu une croissance sept fois plus élevée l’année dernière», déclare Rohit Reddy, basé à Mumbai, fondateur d’EiPi Media, une agence de marketing d’influence, qui a créé des campagnes pour des marques telles que Domino’s, Maggi, Nescafé, Pizza Hut, Lenskart, Mamaearth, entre autres.

Derrière le boom

Il ne fait aucun doute que les entreprises et les créateurs ont plus que jamais exploité le média pour améliorer leur portée en ligne pendant la pandémie, mais le marketing numérique avait commencé à exploser lorsque Google et Facebook sont devenus populaires, dit Reddy. « Au fur et à mesure que Facebook (et plus tard Instagram) a commencé à évoluer, le marketing numérique a fait de même… et les marques ont commencé à déplacer leurs budgets ici. Aujourd’hui, le SMM (social media marketing) représente plus de 50 % des dépenses numériques d’une marque… pour les marques en direct (D2C), cela peut aller jusqu’à 75 % », ajoute-t-il.

Les sites de médias sociaux comme Facebook et Instagram sont devenus les plates-formes incontournables, en particulier au cours des deux ou trois dernières années, pour la promotion et la publicité de produits. En 2020, cependant, Instagram s’est avéré être la plate-forme la plus préférée pour le marketing d’influence, avec le choix de 82% des spécialistes du marketing, selon Buzzoka, une société de marketing d’influence basée à Noida. Publiée en mars, la quatrième édition de Buzzoka’s Influencer Marketing Outlook (une enquête annuelle qui offre un aperçu détaillé du paysage du marketing d’influence) a révélé que YouTube était la deuxième plate-forme préférée avec 41% de votes. L’enquête a porté sur plus de 300 spécialistes du marketing senior et de grandes marques à travers l’Inde. Environ 72% des spécialistes du marketing pensent que le marketing d’influence est la méthode d’acquisition de clients en ligne qui connaît la croissance la plus rapide.

Reddy convient qu’Instagram est l’étalon-or pour le marketing des médias sociaux, mais révèle que les marques avec une base de consommateurs de masse avec des groupes cibles dans les villes de niveau III et IV préfèrent Facebook.

Citant l’étude, Sandeep Bhushan, directeur et responsable des solutions marketing mondiales, Facebook India, affirme que depuis la pandémie, il y a eu un changement fondamental dans la consommation numérique. « De plus en plus de gens se sont appuyés sur Facebook et Instagram pour rester en contact et créer des opportunités économiques, qu’il s’agisse de former des groupes pour livrer de la nourriture aux personnes en quarantaine, d’enseignants envoyant des devoirs aux élèves via WhatsApp ou de restaurants utilisant Instagram pour informer les gens qu’ils livrent », il explique.

Dans leur rapport sur les résultats publié sur Bloomberg le 30 avril, Amazon, Facebook et Google ont révélé que les gens étaient devenus plus dépendants de leurs offres depuis les fermetures et que cette tendance pourrait stimuler la croissance à long terme. Les entreprises ont déclaré que leurs sources de revenus publicitaires et de commerce électronique restaient à l’abri du problème de la contraction des affaires pendant ces périodes.

Les trois moments charnières de l’histoire, cependant, qui ont défini le virage numérique restent le lancement de Jio, la démonétisation et la pandémie, cette dernière étant la principale raison pour laquelle les entreprises se sont déplacées en ligne, selon Abhinav Arora, co-fondateur et CMO, basé à Bengaluru, Avalon Meta, une plate-forme alternative d’éducation en ligne.

Un autre facteur qui a contribué à l’essor était le fait que les projets et les tournages hors ligne ont été interrompus. Alors que la consommation mobile a considérablement augmenté, les marques ont augmenté leurs dépenses en campagnes de marketing numériques et dirigées par des influenceurs, partage Viraj Sheth, co-fondateur et PDG de Monk Entertainment, une organisation de médias numériques créative, basée à Mumbai. Selon Sheth, le marketing des médias numériques et sociaux permet de suivre les indicateurs de performance clés, ce qui n’était pas possible avec les autres médias dans le passé. Ceci, à son tour, récupère des données extrêmement ciblées, ce qui permet de mieux analyser le retour sur investissement de la campagne et de prendre des mesures efficaces pour la prochaine campagne.

Influence significative

Le marketing d’influence est aujourd’hui une composante importante du marketing numérique et des médias sociaux. Il s’agit d’utiliser les services d’un influenceur avec un nombre considérable d’adeptes pour commercialiser un produit en échange d’un paiement ou du produit/services. Selon les estimations de la société de recherche Insider Intelligence (basées sur les données de l’agence de marketing d’influence Mediakix basée en Californie), l’industrie du marketing d’influence représentera 15 milliards de dollars d’ici 2022, contre 8 milliards de dollars en 2019.

Bhushan de Facebook India partage que les entreprises ont commencé à communiquer avec leurs clients de manière créative, y compris des unités publicitaires immersives via le marketing d’influence. « Avec une influence numérique en hausse de 25 % dans toutes les catégories, les grandes et les petites marques utilisent le contenu de marque par les créateurs pour générer un impact commercial”, dit-il, ajoutant : “Il existe une affinité naturelle pour interagir avec des personnalités publiques, des créateurs et des marques. Les marques recherchent essentiellement une chose : l’impact commercial. Cela pourrait être sous la forme de ventes ou de saillance. Tirer parti du contenu de marque avec des influenceurs est un moyen d’atteindre ces deux objectifs. Ils peuvent essentiellement choisir de travailler avec un créateur, qui a une voix authentique et représente bien la marque, pour donner vie à leur contenu.

Partageant quelques exemples de ce type, Bhushan a déclaré : « Certains exemples seraient Hyundai, qui a lancé sa berline Aura avec des influenceurs et a vu sa notoriété augmenter de cinq points. De même, il y a eu une augmentation de 2,3 points de l’intention d’achat pour Cadbury lorsqu’ils ont utilisé des influenceurs. Même une petite entreprise comme myBageecha, spécialisée dans les produits de jardinage, a récemment tiré parti du contenu de marque en partenariat avec l’actrice Kareena Kapoor Khan, ce qui a entraîné une augmentation significative de la mémorisation publicitaire de 3,5 points.

Reddy pense que l’une des principales raisons pour lesquelles le marketing d’influence s’est développé est que les marques ont réalisé qu’il était très fastidieux de constituer une base fidèle d’abonnés sur les réseaux sociaux. Il est plus facile de tirer parti de la base d’un influenceur et d’insérer stratégiquement sa marque / son produit grâce à une narration convaincante.

Cependant, il existe certaines règles en matière de marketing d’influence. En février de cette année, l’Advertising Standards Council of India (ASCI) a publié un projet de règles pour les influenceurs sur les plateformes de médias numériques afin de protéger les intérêts des consommateurs. Selon les nouvelles règles, un influenceur doit spécifier si son contenu provient d’un partenariat payant et cela doit être visible sur tous les supports comme les téléphones, les tablettes, etc.

Aller de l’avant

Même si l’industrie du marketing des médias numériques connaît actuellement une forte croissance, à l’avenir, le contenu devra subir un changement massif, estime Reddy. La publicité flagrante des influenceurs n’engagerait pas les consommateurs, car ils peuvent déjà voir à travers le modèle “ payé / sponsorisé ”. Le coût d’acquisition de clients augmenterait également à moins que les marques ne construisent un tuyau robuste/stratégique à partir des médias sociaux contribuant au sommet de l’entonnoir vers leurs plateformes ou leur site de commerce numérique, dit-il. L’analyse des données deviendrait cruciale et de nombreux nouveaux outils viendraient pour mesurer le succès d’une campagne.

Sheth est cependant optimiste quant à l’avenir du marketing numérique, affirmant que les dépenses ne feront qu’augmenter. « Cela s’est avéré être l’une des formes de marketing les plus efficaces, avec un boom du contenu auquel nous assistons en ce moment ainsi qu’une forte augmentation du temps passé sur les réseaux sociaux par les utilisateurs mobiles », dit-il.

Arora a également le sentiment que l’avenir est radieux, mais seulement si l’on peut s’adapter à l’ensemble des compétences. « Contrairement à il y a quelques années, où la simple présence commerciale numérique suffisait pour avoir le dessus sur les concurrents, l’industrie numérique a désormais inventé des rôles tels que le marketing de produits, dans lesquels des expériences sont menées tout au long du parcours client… c’est-à-dire à tous les points de contact qui qu’un client a avec votre marque : réseaux sociaux, site Web, application, etc. À la suite de ces expériences, on trouve le moyen le plus optimal de réaliser une vente. Il faut travailler en collaboration avec des équipes telles que l’ingénierie et leur acheminer les informations sur les consommateurs, afin que les ingénieurs puissent créer le bon produit. Si vous êtes capable de vous adapter à cet ensemble de compétences, l’avenir est très prometteur », explique Arora, ajoutant que le virage numérique est irréversible. « L’ensemble de l’écosystème numérique a évolué et cela ne fera que renforcer la confiance nécessaire pour accroître les dépenses numériques. Il existe désormais une croyance largement répandue selon laquelle peu importe ce qui se passe, vous pouvez trouver un engagement sur les canaux numériques », partage-t-il.

Raj Shamani, basé à Mumbai, créateur de contenu numérique d’entreprise, entrepreneur, podcasteur et fondateur de Shamani Industries, qui fabrique et fournit des tissus, des produits d’entretien pour la cuisine et des détergents, estime que dans l’économie de la passion et l’industrie de l’edtech, le marketing numérique va jouer un rôle rôle énorme. Partageant sa stratégie de marketing numérique, il déclare : « Je commence par expérimenter autant de plateformes que possible. Une fois que j’expérimente et découvre une plate-forme spécifique, avec les mêmes apprentissages, j’essaie de m’étendre et de grandir sur de nouvelles plates-formes. La plupart des gens se concentrent sur les grandes plates-formes comme YouTube, Instagram et Facebook, mais il faut se rendre compte que les gens affluent également vers les nouvelles plates-formes. Donc, avec mes apprentissages sur Instagram, j’essaie d’exploiter le potentiel marketing de Twitter, Reddit, BitClout, etc. Plus l’influence est grande, meilleurs sont les prospects que l’on obtient pour un sujet spécifique.

La pandémie, dit-il, a donné aux gens plus de temps pour consommer du contenu. «Les stratégies de marketing deviennent efficaces avec plus de données en main… en raison de la pandémie, les gens ont le temps d’explorer leurs intérêts et de consommer du contenu, aidant les plateformes à obtenir des données. Sur cette base, des décisions peuvent être prises », dit-il.

Conseils & Astuces

Une marque B2B doit choisir LinkedIn Pour une marque grand public, Instagram est le meilleur Une fois sur la plate-forme, il faut partager régulièrement du contenu authentique pour renforcer la confiance du public Il faut s’assurer que le flux d’achat (ou de conversion) est fluide et convivial sur l’application / le site Les marques doivent reproduire l’utilisateur se déplacer et l’optimiserIdentifier et collaborer avec des influenceurs numériques et des créateurs de contenu dans son industrie

