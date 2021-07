Un remake de Dead Space ne pouvait pas mieux tomber

EA a finalement annoncé le remake de Dead Space de longue date lors de sa vitrine EA Play Live 2021 le 22 juillet, révélant le retour du classique de l’horreur de science-fiction avec une bande-annonce atmosphérique (mais brève).

Cette renaissance verra le premier Dead Space complètement reconstruit à partir de zéro. En utilisant le jeu original comme base, le remake de Dead Space est conçu pour exploiter à la fois la puissance du dernier moteur de jeu Frostbite et la nouvelle génération de consoles pour offrir une «fidélité visuelle à couper le souffle» et des améliorations de gameplay.

C’est une perspective passionnante et, pour ma part, j’ai hâte de voir ce que le développeur EA Motive a dans sa manche. Après tout, c’est le moment idéal pour un remake de Dead Space.

Plus grande immersion d’horreur

(Crédit image : EA)

La technologie de développement de jeux a parcouru un long chemin depuis la sortie du premier jeu Dead Space en 2008. Le classique de l’horreur de science-fiction tient toujours la route, je peux en attester n’avoir sauté dans la série que l’année dernière, mais il souffre sans aucun doute de se sentant quelque peu dépassé avec ses commandes maladroites occasionnelles et ses créatures janky.

« Imaginez si EA Motive choisit d’utiliser la lumière volumétrique ou le lancer de rayons, ajoutant de la profondeur à ces couloirs sombres et projetant l’éclairage pour que l’impression d’espace soit plus petite qu’auparavant – plus à l’étroit – vous faisant vous sentir plus vulnérable. L’idée des deux remplit moi avec effroi et impatience.”

Avec le remake de Dead Space prévu pour arriver uniquement sur PS5, Xbox Series X/S et PC, EA Motive a l’opportunité, non seulement de résoudre ces anciens problèmes, mais de créer une expérience plus immersive que le jeu original n’aurait jamais pu offrir – et la technologie moderne en est la clé.

La pierre angulaire du facteur de peur de Dead Space est son atmosphère. Les couloirs de l’USG Ishimura sont souvent lugubres et claustrophobes, avec des nécromorphes cachés dans des crevasses sombres, prêts à bondir de l’obscurité d’encre. Mais imaginez si EA Motive choisit d’utiliser la lumière volumétrique ou le lancer de rayons, ajoutant de la profondeur à ces couloirs sombres et projetant l’éclairage pour que l’impression d’espace soit plus petite qu’auparavant – plus à l’étroit – vous faisant vous sentir plus vulnérable. L’idée me remplit à la fois d’effroi et d’impatience.

Cela devient une perspective encore plus terrifiante lorsque je considère la perspective de nécromorphes à plus haute résolution, améliorant les adversaires presque mutants de l’original Dead Space en un carburant de cauchemar plus visuellement réaliste. Après tout, le dernier moteur Frostbite permet à EA de créer ses visages les plus réalistes à ce jour. Imaginez le Lurker aux yeux morts vous coincer avec ses tentacules musclés et sans peau.

Mais les visuels ne sont qu’une partie d’une brillante expérience d’horreur moderne. Le dernier matériel de console a ouvert les possibilités d’un élément encore plus fort que cela : l’audio. La Xbox Series X et la PS5 ont toutes deux leur propre support audio spatial, si un développeur choisit de l’utiliser – et, lorsqu’il s’agit d’un jeu d’horreur, il serait ridicule de ne pas le faire. L’audio spatial dans un jeu d’horreur peut être une fonctionnalité vraiment immersive et, lorsqu’il est utilisé correctement, peut exploiter votre conscience accrue pour vous assurer que vous êtes dans un état constant de malaise. La peur réside dans ce que l’audio suggère que vous pourriez voir, plutôt que ce qui est devant vous

Resident Evil Village a brillamment utilisé le support audio de la PS5, en particulier dans sa séquence Beneviento, alimentant les joueurs avec une pléthore de sons non identifiables qui ajoutaient de l’imprévisibilité à l’atmosphère et, parfois, les distrayaient de ce qui se passait réellement.

J’espère que le remake de Dead Space fera quelque chose de similaire, permettant aux joueurs d’entendre chaque gémissement et chaque grincement du cadre mourant de l’USG Ishimura, et la course précipitée de l’Essaim alors qu’ils vous poursuivent dans un couloir. À la réflexion, ne rendez peut-être pas Dead Space plus immersif, s’il vous plaît…

Une expérience plus fluide

(Crédit image : Visceral Games/EA)

Bien que j’espère (à contrecœur) qu’EA Motive utilisera la puissance du dernier matériel de console pour ajouter à l’immersion globale, j’espère également des améliorations globales du gameplay.

Parfois, la navigation dans la roue des armes et les commandes de Dead Space peut sembler maladroite et étrangement mappée, ce qui rend difficile de passer rapidement d’une arme à l’autre au milieu d’un combat. Je m’attends à ce que des mécanismes de jeu plus fluides soient en tête de la liste des choses à faire d’EA Motive, amenant la jouabilité générale de Dead Space à un niveau moderne qui empêche une pause d’immersion lorsque vous essayez de passer de votre coupeur à plasma à votre fusil à impulsion.

Mais bien que la possibilité d’un système de roue d’arme mis à jour reste à voir, nous savons que les performances du remake de Dead Space bénéficieront naturellement des SSD ultra-rapides intégrés à la PS5 et à la Xbox Series X, permettant des temps de chargement beaucoup plus rapides – ce qui est particulièrement pratique lorsque vous utilisez la navette pour voyager entre les zones de l’Ishimura.

Selon le directeur créatif du jeu, Roman Campos-Oriola, l’idée est de créer un jeu entièrement transparent, qui ne vous retire jamais de l’expérience et qui peut être joué sans aucune interruption. C’est quelque chose qui ne pouvait pas être fait sur les consoles avant la Xbox Series X et la PS5, et pourrait jouer un rôle clé pour vous garder immergé dans l’action du début à la fin.

Une renaissance révoltante

(Crédit image : EA)

Le renouveau de Dead Space semble s’inspirer du livre de Capcom, qui a connu un succès considérable en refaisant à la fois Resident Evil 2 et Resident Evil 3 ces dernières années. Capcom a montré que donner vie à une franchise vétéran avec une technologie moderne fonctionne et cela a permis à la série Resident Evil de rester un mammouth dans la sphère des jeux. Le succès de Capcom a même alimenté l’espoir d’un redémarrage de Silent Hill dans la même veine.

EA Motive se voit offrir une opportunité similaire, mais le saut technologique de la dernière génération à cette génération signifie qu’il a créé un sol incroyablement fertile pour une expérience d’horreur vraiment immersive et moderne – cela n’aurait pas été possible avant maintenant. C’est la confluence de nouvelles technologies, de meilleures mécaniques de jeu et un regain d’intérêt pour le genre de l’horreur qui pourraient vraiment amener le remake de Dead Space à atteindre de nouveaux niveaux avec une nouvelle génération de joueurs.

Espérons simplement que le remake de Dead Space soit à la hauteur des attentes.