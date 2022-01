Un remake du raid se dirige vers Netflix – Rapport

Le Raid de Gareth Evans a fait une vague monumentale lorsqu’il est arrivé sur la scène du festival en 2012 et a donné le ton aux films d’action une décennie plus tard. La suite de The Raid – intitulée à juste titre The Raid 2 – a élevé cette barre et a ouvert la voie à des films tels que la franchise John Wick. La date limite rapporte qu’un remake est en préparation avec la production de l’icône du film d’action Michael Bay et Patrick Hughes s’apprête à réaliser.

Hughes, surtout connu pour sa réalisation de The Hitman’s Bodyguard et sa suite, co-écrira le scénario avec James Beaufort que les fans connaissent peut-être sous le nom de James Maclurcan de Power Rangers : Operation Overdrive.

Le raid original, écrit et réalisé par Evans, parlait d’une équipe d’élite indonésienne SWAT qui se retrouve piégée dans un bidonville de grande hauteur dirigé par un gangster impitoyable et son armée de tueurs. Cette nouvelle version se déroulera dans les Badlands infestés de drogue de Philadelphie avec un groupe de travail d’élite infiltré de la DEA gravissant une échelle d’informateurs du cartel pour attraper un pilier de la drogue.

Hollywood essaie de refaire The Raid pour le public américain depuis un certain temps. Même à partir de 2020, l’acteur Frank Grillo et Joe Carnahan devaient le refaire, mais se sont séparés de XYZ Films, qui détient les droits de The Raid. Ce film devrait s’appeler Zeno, qui était le personnage de Grillo.

Aucun casting ni date de sortie n’ont été annoncés.